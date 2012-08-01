Jazz

Tapte på Tubaloon

01.08.2012
Carl Kristian Johansen

Kongsberg Jazzfestival med underskudd på over en halv million kroner.

I likhet med går Kongsberg Jazzfestival med tap i 2012.

Før årets festival hadde ledelsen i Kongsberg gjort flere grep for å styrke kontrollen over økonomien, men det ble ikke solgt nok billetter. Det medførte et underskudd på 600 000 kroner.

— Vi solgte 11 000 billetter. Målet var 12 000, så vi nådde ikke vårt salgsmål, sier daglig leder Kai Gustavsen.

Festivalen gjorde i år et forsøk på sentrere festivalen rundt den store Tubaloon-scenen på Kirketorget, og flyttet mange av de synlige aktivitetene ut av sentrum. Men det var nettopp ved Tubaloon-scenen festivalen tapte penger.

— Vi hadde full fres på klubbene hele uken og de var til dels stappfulle, men vi innfridde ikke på Tubaloon. Der kunne det vært flere folk, særlig på lørdag da det bare var 800 betalende der.

— Det er utopisk å tro at det kunne være 4000 hver dag på Tubaloon, men i forhold til budsjett og forventinger var det særlig Flaming Lips som ikke innfridde. Men gledelig er det at klubbene gikk veldig bra, sier Gustavsen.

Tåler ikke flere underskudd

Festivalens omsetning er på rundt 12 millioner, ifølge Gustavsen.

— Underskuddet er ikke lite, men det er heller ikke dramatisk, sier han.

Underskuddet får ikke «umiddelbare konsekvenser» for festivalen, annet enn at man må tære på egenkapitalen.

— Men det er ikke holdbart over tid. Det er viktig for en festival å ha økonomien i orden slik at man kan tåle underskudd. Jeg har regnet ut at vi solgte 92 % av forventet slagstall. Det er viktig at en festival tjener penger over flere år for kunne ta tap.

— Tåler festivalen underskudd flere år nå?

— Egenkapitalen er ikke tømt ennå, men svaret er allikevel nei. Det innebærer at vi må sørge for å gå i pluss neste år. Vi har et jubileum om to år, og vi må ha penger til å feire oss selv litt ekstra, sier Gustavsen.

— God kontroll

Festivalen tok større kontroll over pengestrømmen i år. Selv om målet om antall solgte billetter ikke ble nådd, karakteriserer Gustavsen det at festivalen selv stod for bardrift, som vellykket.

— Vi klarte å rigge en god organisasjon på det og vi følte at vi hadde god kontroll på den biten både i planlegging og i gjennomføringsfasen, og resultatet ble ganske bra, men vi skulle gjerne hatt flere folk på lørdag, sier Gustavsen.

Ledige stillinger

Trondheim Symfoniorkester

Produksjonssjef

12.04.26
Førdefestivalen

Marknads- og kommunikasjonssjef

06.04.26
Lørenskog kulturskole

Rektor

26.03.26
Hammerfest kulturskole

Kulturskolelærere Band/slagverk og Dans

06.04.26
UiT Norges arktiske universitet

Førsteamanuensis i musikkpedagogikk

16.04.26
Frosta kommune Kultur

Tilkallingsvikar kulturskolen

03.04.26
Se alle stillinger

