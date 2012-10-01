Tøft år for norske jazzfestivaler

Både i Molde, Oslo og på Kongsberg gikk årets jazzfestivaler i underskudd. Nattjazz-sjef Jon Skjerdal mener det bare finnes to måter jazzfestivalene kan øke forutsigbarheten på.

– Det er bare to felt hvor man kan stabilisere økonomien: En stabil, offentlig støtte og gode, langsiktige sponsoravtaler. Alt annet er risiko, sier festivalsjef Jon Skjerdal i Nattjazz.

Tre av de største norske jazzfestivalene opplever underskudd i år. Årsakene er ustabilt vær, omstruktureringer i driften og sviktende forhåndssalg, ifølge festivalene selv.

Færre enn forventet i Oslo

Oslo Jazzfestival budsjetterte med et billettsalg på over 11.000 billetter i år. Billettsalget var imidlertid svakere enn forventet og festivalen endte derfor med et lite underskudd.

Også for Kongsberg Jazzfestival ble det økonomiske resultatet etter sommerens festival skuffende. Før festivalen hadde ledelsen gjort flere grep for å få bedre kontroll over økonomien, men det ble ikke solgt nok billetter. Dette medførte et underskudd på 600.000 kroner.

Nattjazz i null

For Nattjazz gikk sommerens festival bedre enn forventet. 18.973 mennesker besøkte årets største jazzbegivenhet i Bergen. Det er en liten økning sammenlignet med fjoråret. Festivalen regner med å havne i null økonomisk.

– Vi budsjetterte med 650.000 kroner i underskudd. Dette var fordi festivalen var lagt til et nytt sted og vi måtte investere i ny infrastruktur, sier Skjerdal.

Nattjazz mottok 700.000 kroner i ekstraordinær støtte fra kommunen og billettsalget var høyere enn budsjettert. Festivalen fikk også økte inntekter som en følge av at man overtok serveringen selv.

Molde vurderer endringer

Molde Jazzfestival gikk med underskudd i år. Det ble solgt rundt 26.000 billetter. Billettsalget har falt helt siden 2009, da festivalen solgte rundt 34.000 billetter.

Festivalsjef Jan Ole Otnæs beskriver årets festival som kunstnerisk vellykket, men legger ikke skjul på at den publikumsmessig var dårligere enn forventet, spesielt under utendørskonsertene.

– Det har sammenheng med et fryktelig dårlig vær. Det var 8-9 grader på Anthony & The Johnsons konsert ved Romsdalsmuseet. Vi ser også at forhåndssalget går ned og at folk utsetter å kjøpe billetter. Når Molde FK i tillegg spilte to hjemmekamper med tilsammen 17.000 tilskuere under festivalen, ble det et ekstra konkurranseelement.

Ifølge Otnæs har festivalen iverksatt en prosess som vil innebære strukturelle endringer i driften.

– Tidligere var vi enerådende i fylket hele festivaluka. Nå har vi mange konkurrenter både regionalt og nasjonalt. Vi opplever også at fellesskapsopplevelsen er viktigere enn hva som står på plakaten. Vi er nødt til å ta grep for å følge med i utviklingen, sier han.

– Været har stor innvirkning

Morten Stene er seniorforsker ved Trøndelag Forskning og Utvikling (TFoU) med opplevelsesøkonomi som forskningsområde. Han mener driftsstruktur blir et viktig spørsmål for de norske jazzfestivalene fremover.

– Det er enormt mange tilbud i dagens festivalmarked, også på hver enkelt festival. Man konkurrerer til en viss grad med seg selv. Det er også viktig å få inntekter fra flere deler av driften. Det er ikke spesielt lurt å outsource alt annet enn billettsalget, sier Stene.

Stene støtter forklaringene om væravhengighet.

– Det er et klart element av værforbehold blant publikum. Festivaler er i stor grad sosiale sammenkomster. Da er det naturlig at været har innvirkning.