Bransjen

Mads Hatlevik til Bergen Jazzforum

03.02.2014
- Red.

Tiltrer stillingen som daglig leder fra 1. februar.

Mads Hatlevik (34) fra Bergen er ansatt som ny daglig leder i Bergen Jazzforum fra 1. februar 2014.

Hatlevik har bred erfaring fra musikkbransjen, både fra Bergen, Berlin og Kristiansand og kommer fra stillingen som daglig leder i konsertforeningen TrashPop i Kristiansand. Han er nettopp ferdig med en master i Music Management ved Universitetet i Agder, og har hatt forskjellige roller i musikkbransjen tidligere. Blant annet har han turnert som trommeslager med Silje Nes med base i Berlin og var med å starte plateselskapet Galant Records i Bergen begynnelsen av 2000-tallet. Han har også sittet i styret for kompetanseorganisasjonen BRAK og er i dag styreleder i SØRF.

Daglig leders viktigste oppgaver fremover er å øke engasjement rundt jazzklubben og å videreutvikle jazzmiljøet i Bergen, melder styret i Bergen Jazzforum.

Hatlevik tar over etter Roger Urhaug som har vært daglig leder i jazzklubben i 3 år.

