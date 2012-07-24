Jazz

Moldejazz med tap

24.07.2012
Linn Carin Dirdal

Festivalledelsen bekrefter underskudd.

Ifølge ledelsen skyldes årets tap publikumssvikt, dårlig vær og økt konkurranse fra andre festivaler, melder Dagens Næringsliv.

— Vi var for optimistiske til noen av konsertene på Romsdalstunet. Der er det store artister som spiller, og disse konsertene er utslagsgivende for det økonomiske resultatet. Vi traff ikke bredt nok med disse artistene i år, sier styreleder i Moldejazz, Britt Flo, til avisen.

Janelle Monae var et av trekkplasterne til festivalen. Det ble solgt 3000 billetter til konserten på Romsdalsmuseet, som har en publikumskapasitet på 10 000, skriver DN.

Med unntak av 2010 har festivalen drevet med overskudd siden 2003. Festivalledelsen vil foreløpig ikke uttale seg om omfanget av tapet, skriver avisen.

— Målet er ikke profittmaksimering, men vi må levere en plussfestival. Nå må vi sette oss ned og ta en gjennomgang, sier Flo til avisen.

Årets Moldejazz fant sted 16.- 21. juli.

