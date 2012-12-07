Kunstmusikk

Harmonien dropper Kina

Publisert
07.12.2012
Skrevet av
Embret Rognerød

Må avlyse storstilt Kina-turné.

Bergen Filharmoniske Orkester (BFO) skulle legge ut på Kina-besøk organisert i samarbeid med Bergen Næringsråd og Business Region Bergen. Fire konserter var planlagt i perioden 6.-13. mai 2013. Prosjektet ble karakterisert som et pionérprosjekt som BFO skulle bruke 6,4 millioner kroner på.

Årsaken til avlysningen skal ligge i Kinas anstrengte forhold til Norge etter at Liu Xiaobo fikk Nobels fredspris i 2010, ifølge Aftenposten.

– Vi måtte kaste inn håndkleet. Vi fikk aldri den offisielle, kinesiske invitasjonen vi trengte. Da ble usikkerheten rundt turneen for stor, og dermed fikk vi heller ikke den finansieringen vi trengte, sier Bernt Bauge, administrerende direktør i Bergen Filharmoniske Orkester (BFO) til Aftenposten.

Oslo Filharmonien

Pensjon gir orkesterunderskudd

– Vi kan ikke fortsette slik, sier direktør Bernt Bauge i Harmonien i Bergen. For Oslo-Filharmonien vil økt pensjonskostnad få...

Bergen Filharmoniske Orkester

Disharmonisk i Bergen

Bergen Filharmoniske Orkester får kritikk av Arbeidstilsynet.

Nytt styre i Bergen

Bergen Filharmoniske Orkester med utskiftninger.

Fransk heder

Bergen Filharmoniskes innspilling av Bruch slo an.

Stavanger Symfoniorkester

Ingen sure toner

De store orkestrene får en økning på totalt 33,2 millioner kroner i 2012-budsjettet. Det er de rimelig fornøyde med.

Symfonisk karaoke rundt juletreet

Ny julekomp-app fra Bergen Filharmoniske Orkester.

