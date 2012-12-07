Harmonien dropper Kina

Må avlyse storstilt Kina-turné.

Bergen Filharmoniske Orkester (BFO) skulle legge ut på Kina-besøk organisert i samarbeid med Bergen Næringsråd og Business Region Bergen. Fire konserter var planlagt i perioden 6.-13. mai 2013. Prosjektet ble karakterisert som et pionérprosjekt som BFO skulle bruke 6,4 millioner kroner på.

Årsaken til avlysningen skal ligge i Kinas anstrengte forhold til Norge etter at Liu Xiaobo fikk Nobels fredspris i 2010, ifølge Aftenposten.

– Vi måtte kaste inn håndkleet. Vi fikk aldri den offisielle, kinesiske invitasjonen vi trengte. Da ble usikkerheten rundt turneen for stor, og dermed fikk vi heller ikke den finansieringen vi trengte, sier Bernt Bauge, administrerende direktør i Bergen Filharmoniske Orkester (BFO) til Aftenposten.