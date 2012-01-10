Kunstmusikk

Nytt styre i Bergen

Publisert
10.01.2012
Skrevet av
- Red.

Bergen Filharmoniske Orkester med utskiftninger.

Kulturdepartementet har oppnevnt ny styreleder og nye styremedlemmer til styret for Bergen Filharmoniske Orkester, melder de i en pressemelding.

Anne Gine Hestetun er styrets nye leder. Hestetun er administrerende direktør i Storbergen Boligbyggelag. Hun er utdannet ingeniør og har tidligere vært byråd i Bergen kommune under Anne Grethe Strøm Erichsen. Hun har og har hatt en rekke styreverv, blant annet i Folketrygdfondet og Bergen Næringsråd. Hun er tidligere styreleder for Bergen Kunstmuseum. Hun er styremedlem i Festspillene i Bergen og i Grieghallen AS.

Hestetun erstatter Anne Kverneland Bogsnes som har sittet som styreleder fra 2008.

De andre statlig oppnevnte styremedlemmene er Audun Hasti, tidligere direktør ved Den Nationale Scene og Festspillene i Bergen og nå finansdirektør i EGD Holding, Helena Wessman, direktør og kunstnerisk leder i Göteborgs Symfoniker, tidligere rektor for Högskolan för scen och musik i Göteborg og Haci Ackmann, førsteamanuensis ved Institutt for arkeologi, historie, kultur- og religionsvitenskap på Universitet i Bergen.

Oppnevningene gjelder for perioden 1. januar 2012 til 31. desember 2015.

Styret i Bergen Filharmoniske Orkester består av åtte medlemmer. De øvrige fire medlemmene oppnevnes av Stiftelsen Musikselskabet Harmoniens Fondsforvaltning, styret i Foreningen Harmoniens Venner og de ansatte.

Relaterte saker

Nye styremedlemmer

Departementet har utnevnt sine representanter.

Til sak mot Operaen

Operaen må i tingretten for vikarbruk i Operaorkesteret.

Bergen Filharmoniske Orkester

Disharmonisk i Bergen

Bergen Filharmoniske Orkester får kritikk av Arbeidstilsynet.

Harmonien dropper Kina

Må avlyse storstilt Kina-turné.

Symfonisk karaoke rundt juletreet

Ny julekomp-app fra Bergen Filharmoniske Orkester.

Flere saker

Peter Grimes

Bergen Nasjonale Opera-oppsetning på Guardians årsbeste-liste

Peter Grimes, presentert av Bergen Nasjonale Opera og Bergen Filharmoniske Orkester i Edinbrugh, kom inn på topp 10 på den...

Still fra Flower Bouquet av MIE BERGH og ARKTISK FILHARMONI

Ballade video: Tromsø, tundra og tango

Langsomt mot nord med Engegårdkvartetten, Mie Bergh og Arktisk Filharmoni, Konradsen, Aggie Frost, Naeon Teardrops, St. Niklas, Real Ones og...

Arild Andersen

Arild Andersen tildeles St. Olavs Orden

– Et kraftsenter i norsk jazz