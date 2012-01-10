Nytt styre i Bergen

Bergen Filharmoniske Orkester med utskiftninger.

Kulturdepartementet har oppnevnt ny styreleder og nye styremedlemmer til styret for Bergen Filharmoniske Orkester, melder de i en pressemelding.

Anne Gine Hestetun er styrets nye leder. Hestetun er administrerende direktør i Storbergen Boligbyggelag. Hun er utdannet ingeniør og har tidligere vært byråd i Bergen kommune under Anne Grethe Strøm Erichsen. Hun har og har hatt en rekke styreverv, blant annet i Folketrygdfondet og Bergen Næringsråd. Hun er tidligere styreleder for Bergen Kunstmuseum. Hun er styremedlem i Festspillene i Bergen og i Grieghallen AS.

Hestetun erstatter Anne Kverneland Bogsnes som har sittet som styreleder fra 2008.

De andre statlig oppnevnte styremedlemmene er Audun Hasti, tidligere direktør ved Den Nationale Scene og Festspillene i Bergen og nå finansdirektør i EGD Holding, Helena Wessman, direktør og kunstnerisk leder i Göteborgs Symfoniker, tidligere rektor for Högskolan för scen och musik i Göteborg og Haci Ackmann, førsteamanuensis ved Institutt for arkeologi, historie, kultur- og religionsvitenskap på Universitet i Bergen.

Oppnevningene gjelder for perioden 1. januar 2012 til 31. desember 2015.

Styret i Bergen Filharmoniske Orkester består av åtte medlemmer. De øvrige fire medlemmene oppnevnes av Stiftelsen Musikselskabet Harmoniens Fondsforvaltning, styret i Foreningen Harmoniens Venner og de ansatte.