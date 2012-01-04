Til sak mot Operaen

Operaen må i tingretten for vikarbruk i Operaorkesteret.

Aftenposten skriver i dag om en annenfiolinist som går til sak mot Den Norske Opera & Ballett. Årsaken er at vedkommende etter flere år som tilkallingsvikar og i lengre vikariater, og siden 2009 på full tid i Operaorkesteret, har blitt erstattet av en annen vikar.

— Kan ikke erstatte

Annenfiolinisten, som ikke navngis i saken, mener selv at hun oppfyller kvalitetskravene som skal til for å få fast jobb i orkesteret siden hun har vært bra nok til å jobbe der som vikar. Annenfiolinisten har deltatt på anonyme prøvespill for vurdering til fast jobb, men ikke blitt plukket ut.

Renée Rasmussen, forbundsleder i Musikernes Fellesorganisasjon (MFO), mener Operaen ikke kan argumentere for at annenfiolinisten ikke holder mål kvalitetsmessig så lenge hun har jobbet der så lenge som vikar.

— En arbeidsgiver kan ikke erstatte en vikar med en annen uten at det foreligger tilstrekkelig saklig grunnlag for det, sier Rasmussen til Aftenposten.

— Kvalitet avgjørende

Tom Remlov, direktør ved Den Norske Opera & Ballett, mener operaen har holdt seg til gjeldende regler.

— Vikariat har vært tidsbegrensede og for navngitte personer.

— I denne type profesjon er kvalitet det avgjørende kriteriet. Vikarer vil være nødvendige for å løse akutte problemer. De faste stillingene er forbeholdt musikere som hever orkesterets nivå, sier Remlov.

Advokat Nicolay Skarning representerer Operaen.

— I denne saken forsøker LO å begrense en kunstnerisk bedrift i å ha styringsrett over sine egne faste ansettelser, sier han til Aftenposten.

Rettssaken starter i Oslo tingrett i dag og varer fram til fredag. Dom er forventet løpet av tre til fire uker.