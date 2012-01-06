Nye styremedlemmer

Kunstmusikk

06.01.2012
Carl Kristian Johansen

Departementet har utnevnt sine representanter.

Martin Revheim ble nylig oppnevnt som styreleder i Oslo-Filharmonien av Kulturdepartemtentet.

Revheim erstattet Ida Børresen som hadde sittet siden 200204.

Nå har Kulturdepartementet oppnevnt sine tre andre styrerepresentanter.

Nita Kapoor, tidligere politisk rådgiver i Kulturdepartementet, styremedlem i Notodden Bluesfestival, kultursjef i NRK og nå ansatt som direktør i Fredskorpset, er det eneste nye statlige oppnevnte styremedlemmet.

Sture Carlsson, tidligere direktør for Svensk Scenkonst, Göteborgs Symfoniker og konserthus og Stockholms konserthus, og Elin Myrmel-Johansen, konserndirektør for samfunnsansvar i Storebrand, fortsetter som styremedlemmer på vegne av staten.

Oppnevningene gjelder fra 1. januar 2012 til 31. desember 2015.

De øvrige fem medlemmene oppnevnes av Oslo-Filharmoniens abonnenter, Oslo konserthus AS og de ansatte.

GenreKunstmusikk

