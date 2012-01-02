Pleie og lete

– Orkesteret må bruke energi på å pleie de som allerede er publikum, sier Martin Revheim, ny styreleder i Oslo-Filharmonien.

— Det blir morsomt å ta over etter at ny sjefsdirigent er på plass. Jeg prøvde å komme meg inn på åpningskonserten til Vassily Petrenko, og tenkte at kom jeg tre kvarter før konsertstart ville jeg greit få plass. Men det var flere hundre mennesker i kø, og det tyder på at det er i ferd med å skje noe, sier Martin Revheim, som er ny styreleder i Oslo-Filharmonien.

Vassily Petrenko tar over som sjefdirigent i Oslo-Filharmonien i 2013 etter Jukka-Pekka Saraste.

Revheim har forhåpninger til at Petrenko kan bygge videre på sine forgjengere og løfte orkesteret ytterligere.

— Mange savner Mariss Jansons. Det som var tydelig med ham, var at han svettet ikke bare for orkesteret, men for Oslo, og det skjedde noe rundt ham. Det virker som Petrenko har energien og lysten til å få orkesteret fram. Det er viktig at jeg og styret gir orkestret muligheten til å gå videre i det spranget.

Publikumsfornying

Revheim ser Oslo-Filharmonien som en solid organisasjon med god kontroll på det den økonomiske og kunstneriske biten. En av de viktigste utfordringene han vil gripe fatt i publikumsutvikling. At yngre publikumsgrupper er mindre lojale til ett tilbud eller ett hus enn tidligere ser Revheim som en ressurs, og han er opptatt av rekruttering.

— Nye ledere snakker ofte om det nye publikummet, men orkesteret må bruke mye energi på å pleie de som allerede er publikum. Det er forutsetning nr. 1. Samtidig må man finne nye måter å finne andre på.

— Hvordan gjør man det?

— Man må gjøre en bred analyse av hvordan man henvender seg til hvem. I det arbeidet kan det være interessant å henvende seg direkte til publikum gjennom for eksempel fokusgrupper. Det er mulig at det allerede er gjort i Oslo-Filharmonien, og vi gjorde det mye i Kringkastingsorkesteret, med suksess. Det ligger et potensial der, sier Revheim.

Ledige stillinger Trondheim Symfoniorkester Produksjonssjef 12.04.26 Førdefestivalen Marknads- og kommunikasjonssjef 06.04.26 Lørenskog kulturskole Rektor 26.03.26 Hammerfest kulturskole Kulturskolelærere Band/slagverk og Dans 06.04.26 UiT Norges arktiske universitet Førsteamanuensis i musikkpedagogikk 16.04.26 Frosta kommune Kultur Tilkallingsvikar kulturskolen 03.04.26 Se alle stillinger

Legge strategi

Det er allikevel programmet som er avgjørende mener Revheim. Programmeringen skal han ikke være involvert i.

— Det handler om å se hvordan programmet henvender seg til ulike grupper og at ikke alle konsertene trenger å annonseres like bredt. Det gjøres mye god programlegging i orkesteret, men det er sunt å ha en diskusjon på totalprogrammets dramaturgi. Program er ikke styrets jobb, men styret kan legge forutsetningene og kan sammen med administrasjonen legge strategien på hvilken posisjon Oslo-Filharmonien skal ha, sier den nye styrelederen.

Revheim overtar etter Ida Børresen som har sittet to perioder som styreleder. Han har bakgrunn fra jazzklubben Blå, Kongsberg Jazzfestival, Kringkastingsorkesteret (KORK). Revheim har også vært direktør i MIC Norsk musikkinformasjon, som er utgiver av Ballade.