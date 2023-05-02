Julie Henrikke vant Viseforums Artiststipend 2022, et stipend som skal fremme nye stemmer i den rike, norske visekulturen.(Foto: Mikhela Greiner)

Lager du musikk med norsk tekst i fokus? Søk Norsk Viseforums Artiststipend innen 12. mai

02.05.2023
- Red.

Søknadsportalen til Artiststipendet 2023 er åpen, og Norsk Viseforum oppfordrer uetablerte stemmer i norsk visekultur til å søke.

Mottakeren av Artiststipendet får 30 000 kroner til produksjon eller formidling av egen musikk, oppfølging fra erfaren mentor i samarbeid med MØST – Musikkontoret for Oslo, Viken og Innlandet, og minimum tre konserter booket og promotert av Norsk Viseforum.

Stipendet skal fremme nye stemmer i den rike, norske visekulturen, og går til en uetablert artist eller gruppe som signaliserer hvordan sanglyrikken er aktuell i 2023. Fjorårets vinner ble Julie Henrikke, og i 2021 vant Daniela Reyes.

Blant søknadskriteriene er at søker lager egen musikk med fokus på norsk tekst, er under 35 år (i en gruppe holder det at majoriteten er under 35) og forteller hva hen vil bruke pengene på.

– I år kan du bli den som får et løft for artistkarrieren din! skriver vise-organisasjonen på hjemmesidene sine, der du kan lese mer om kriterier og praktisk info rundt søknaden.

Og husk fristen for å søke: Fredag 12. mai

 

Hilja fikk Norsk Viseforums artiststipend

Artiststipend til visesanger Hilja

Norsk Viseforums artiststipend 2020 går til Hilja, visesanger og sangdikter: – Låtene mine har et tydelig budskap om klima og...

De Ubrukelige mottar Rævspark prisen 2019 på Josefine Visescene i Oslo onsdag kveld

«Rævspark»-pris til De Ubrukelige

– De Ubrukelige forener nordnorsk visekunst med fransk temperament som et uekte barn av Jacques Brel og Kari Bremnes.

I gult: Låtskriver Bova, foran Mac’en: Matilda

– Vi bare gjør det!

Under tre prosent av musikkprodusentene på verdensbasis er kvinner. Møt dem som vil rette opp skjevheten med samlebåndskriving.

Mimmi Tamba med del to i en ambisiøs trilogi. Charlotte Dos Santos med nummer to av imponerende samlinger sanger.

Identitet og forventninger i stort format for Mimmi og Dos Santos

Så forskjellig kan norsk pop være: Både Charlotte Dos Santos og Mimmi Tamba skaper og forfiner identitet – på album...

Solbjørg Tveiten, kunstnerisk leder, Musikk i Innlandet

Når kultur ikke en gang får være valgflesk

KRONIKK: Dagens pålegg og forskrifter virker ikke i praksis. Det ligger et nasjonalt ansvar i å sikre bærekraftige strukturer i...