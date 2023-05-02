Lager du musikk med norsk tekst i fokus? Søk Norsk Viseforums Artiststipend innen 12. mai

Søknadsportalen til Artiststipendet 2023 er åpen, og Norsk Viseforum oppfordrer uetablerte stemmer i norsk visekultur til å søke.

Mottakeren av Artiststipendet får 30 000 kroner til produksjon eller formidling av egen musikk, oppfølging fra erfaren mentor i samarbeid med MØST – Musikkontoret for Oslo, Viken og Innlandet, og minimum tre konserter booket og promotert av Norsk Viseforum.

Stipendet skal fremme nye stemmer i den rike, norske visekulturen, og går til en uetablert artist eller gruppe som signaliserer hvordan sanglyrikken er aktuell i 2023. Fjorårets vinner ble Julie Henrikke, og i 2021 vant Daniela Reyes.