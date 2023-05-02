Lager du musikk med norsk tekst i fokus? Søk Norsk Viseforums Artiststipend innen 12. mai

Julie Henrikke vant Viseforums Artiststipend 2022, et stipend som skal fremme nye stemmer i den rike, norske visekulturen.(Foto: Mikhela Greiner)
Søknadsportalen til Artiststipendet 2023 er åpen, og Norsk Viseforum oppfordrer uetablerte stemmer i norsk visekultur til å søke.
Mottakeren av Artiststipendet får 30 000 kroner til produksjon eller formidling av egen musikk, oppfølging fra erfaren mentor i samarbeid med MØST – Musikkontoret for Oslo, Viken og Innlandet, og minimum tre konserter booket og promotert av Norsk Viseforum.
Stipendet skal fremme nye stemmer i den rike, norske visekulturen, og går til en uetablert artist eller gruppe som signaliserer hvordan sanglyrikken er aktuell i 2023. Fjorårets vinner ble Julie Henrikke, og i 2021 vant Daniela Reyes.
Blant søknadskriteriene er at søker lager egen musikk med fokus på norsk tekst, er under 35 år (i en gruppe holder det at majoriteten er under 35) og forteller hva hen vil bruke pengene på.
– I år kan du bli den som får et løft for artistkarrieren din! skriver vise-organisasjonen på hjemmesidene sine, der du kan lese mer om kriterier og praktisk info rundt søknaden.
Og husk fristen for å søke: Fredag 12. mai.