Bransjen

Disharmonisk i Bergen

Publisert
01.03.2012
Skrevet av
Carl Kristian Johansen

Bergen Filharmoniske Orkester får kritikk av Arbeidstilsynet.

I en rapport om Bergen Filharmoniske Orkester (BFO), utarbeidet av Arbeidstilsynet, får institusjonen kritikk for de ansattes arbeidsforhold, skriver Bergens Tidende (ikke på nett). Tilsynet ble utført i juni 2011.

I rapporten, som BT refererer til, heter det at «det forekommer utilbørlig atferd/trakassering i virksomheten.» De ansatte trekker også frem manglende tilbakemelding eller å bli oversett under prøver, og for stor oppmerksomhet på dårlig utført arbeid.

Følg Ballade på Facebook

— Forekommer sjeldent

Arbeidstilsynet pålegger BFO å iverksette tiltak som bringer trakasseringen til opphør og reduserer belastningen slik at arbeidssituasjonen blir forsvarlig, ifølge BT.

Bernt Bauge, direktør i BFO, sier til avisen at slike situasjoner som tilsynet har avdekket forekommer sjeldent. I sitt skriftlige svar til Arbeidstilsynet skriver Bauge at det ikke foreligger trakassering, men at det i enkelte tilfeller under orkesterprøver kan være situasjoner vis-a-vis dirigent som oppleves ukomfortabel for den enkelte musiker.

BFO er i dialog med Arbeidstilsynet om problemstillingen, og Bauge sier til BT at for «situasjoner som oppleves særskilt belastende for en enkeltmusikere bør vi kanskje lage et system slik at vernetjenesten fanger opp dette.»

Krevende situasjon

Problemstillingen handler mye om dirigentrollen og den sårbare posisjonen musikerne er i, mener Bauge.

— Dirigenter er ofte sterke personligheter. Spørsmålet er hvordan de forvalter situasjonen og møtet med musikerne. Opp gjennom historien har noen dirigenter blitt oppfattet som tyranniske.

Ledige stillinger

Trondheim Symfoniorkester

Produksjonssjef

12.04.26
Førdefestivalen

Marknads- og kommunikasjonssjef

06.04.26
Lørenskog kulturskole

Rektor

26.03.26
Hammerfest kulturskole

Kulturskolelærere Band/slagverk og Dans

06.04.26
UiT Norges arktiske universitet

Førsteamanuensis i musikkpedagogikk

16.04.26
Frosta kommune Kultur

Tilkallingsvikar kulturskolen

03.04.26
Se alle stillinger

— Musikerne er sårbare, i større eller mindre grad. De skal prestere der og da, og det er ofte veldig krevende situasjoner, sier Bauge til BT, og fortsetter med at «høyprestasjonskravet er en del av å være i et orkester i europeisk toppdivisjon.»

GenreKunstmusikk

