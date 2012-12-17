Populærmusikk

Symfonisk karaoke rundt juletreet

Publisert
17.12.2012
Skrevet av
Maren Ørstavik

Ny julekomp-app fra Bergen Filharmoniske Orkester.

Aldri mer halvmotivert julenynning rundt treet.

I år har nemlig Bergen Filharmoniske Orkester kastet seg på app-bølgen, og sluppet en «julesang-app» i samarbeid med Grieg Music Education.

Tolv kjente julesanger, innspilt med orkesteret for et par år siden, rullende tekst over skjermen, og valgfri vokal, skal gjøre juletrefesten til en symfonisk opplevelse.

— Så du kan i praksis ta med deg telefonen når du skal gå rundt juletreet. Mobiltelefon er jo noe alle har for hånden, og nå er symfoniorkesteret bare et tastetrykk unna, sier Henning Målsnes, informasjonssjef i Bergen Filharmoniske Orkester, til BT.no.

Appen er tilgjengelig for både Android og iOS, og overskuddet fra salget går til Grieg Music Education.

GenreKunstmusikk

Ledige stillinger

Trondheim Symfoniorkester

Produksjonssjef

12.04.26
Førdefestivalen

Marknads- og kommunikasjonssjef

06.04.26
Lørenskog kulturskole

Rektor

26.03.26
Hammerfest kulturskole

Kulturskolelærere Band/slagverk og Dans

06.04.26
UiT Norges arktiske universitet

Førsteamanuensis i musikkpedagogikk

16.04.26
Frosta kommune Kultur

Tilkallingsvikar kulturskolen

03.04.26
Se alle stillinger

