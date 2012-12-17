Symfonisk karaoke rundt juletreet

Ny julekomp-app fra Bergen Filharmoniske Orkester.

Aldri mer halvmotivert julenynning rundt treet.

I år har nemlig Bergen Filharmoniske Orkester kastet seg på app-bølgen, og sluppet en «julesang-app» i samarbeid med Grieg Music Education.

Tolv kjente julesanger, innspilt med orkesteret for et par år siden, rullende tekst over skjermen, og valgfri vokal, skal gjøre juletrefesten til en symfonisk opplevelse.

— Så du kan i praksis ta med deg telefonen når du skal gå rundt juletreet. Mobiltelefon er jo noe alle har for hånden, og nå er symfoniorkesteret bare et tastetrykk unna, sier Henning Målsnes, informasjonssjef i Bergen Filharmoniske Orkester, til BT.no.

Appen er tilgjengelig for både Android og iOS, og overskuddet fra salget går til Grieg Music Education.