AktueltViser

Tar opp konkurransen med julesang-pirater

Publisert
17.12.2015
Skrevet av
Aslaug Olette Klausen

Julesangboka.no vil være det lovlige alternativet for folk som vil ha julesang-noter.

Cantando forlag lanserte i midten av november nettsiden Julesangboka.no. Dette er en lovlig side for nedlasting av noter for allmennmarkedet.
– Det er viktig at det finnes en lovlig side for nedlasting hvor rettighetshavere og opphavspersoner får noe igjen for bruken av verkene. Vi bruker et system som gjør det mulig for musikere å transponere sangene i den toneart som de ønsker. Her finnes tekst og noter med besifring, slik man er vant å se det i tradisjonelle sangbøker, sier forlagssjef Jan Stefan Bengtson i Cantando forlag
40 prosent rettighetsbelagt
Julesangboka inneholder over 260 julesanger. Forlaget har ikke gjort noen utvelgelse av materialet, utover å forsøke få med så mange som mulig av de julesangene som er i bruk i dag.
– Målgruppen er alt fra barn til voksne, for alle som spiller et instrument eller synger. Julesanger er jo noe som alle bruker i en eller annen sammenheng.
– Dette er en lovlig løsning på notesiden. Var det krevende å få til?
– Det er alltid krevende å presentere nye løsninger ovenfor rettighetshavere. Omlag 40% av de verker som er representert er rettighetsbelagt i samlingen. Det er mange beskytta oversettelser i eldre julesanger. Vi har jobbet med dette i to år, og følte at det nå var nok verker til å kunne kalle dette en «sangbok». Når det er sagt så er det noen forlag som ikke ønsker å publisere sine verker gjennom vår løsning, dessverre. Dette ut fra at de selv har verkene tilgjengelig, eller skal få det innen kort tid. Vi synes dette er trist da dette bare ville gjøre deres verker mer brukt og spredt – men dette er deres beslutning.
Bengtson kan fortelle at det også foreligger planer om å få laget en app for julesangboka og for andre lignende digitale sangbøker i løpet av 2016. Forlaget har i tillegg til julesangsatsingen en side som heter sangboken.no,. Denne har over 600 verker for nedlasting.

Anja Skybakmoen: Foto: Maria Gossé

Flere funksjoner
Vokalist og låtskriver Anja Skybakmoen har testet siden. Hun tror den kan ha noe for seg, selv om hun også kunne ønsket seg noen flere funksjoner.
– Jeg har vært borti mange ulike sangbøker som sanger og pedagog, og tidvis er det enten dårlig notert besifring, enten mangelfull eller i all for stor grad forenklet, eller at melodien ikke er helt riktig notert. De sangene jeg var inne og kikka på på Julesangboka.no, så veldig bra ut.
Hun trekker også frem forhåndsvisningen av sangene som noe positivt. For henne, som musiker, oppleves sangboka også enkel å bruke.
– Man kan velge tempo og toneart, slik at man faktisk kan høre og prøve seg fram før man kjøper sangen. Men ved avspilling var det kun den noterte melodien man hørte, og jeg kunne ønske meg at besifringen også kunne klinge med. Eller at det var et alternativ i hvert fall, siden da får man satt melodien inn i en harmonisk kontekst som kan være bra.

anja skybakmoencantando forlagjuelsangboka.noJulesanglovlignedlastingNoter

Ledige stillinger

Trondheim Symfoniorkester

Produksjonssjef

12.04.26
Førdefestivalen

Marknads- og kommunikasjonssjef

06.04.26
Lørenskog kulturskole

Rektor

26.03.26
Hammerfest kulturskole

Kulturskolelærere Band/slagverk og Dans

06.04.26
UiT Norges arktiske universitet

Førsteamanuensis i musikkpedagogikk

16.04.26
Frosta kommune Kultur

Tilkallingsvikar kulturskolen

03.04.26
Se alle stillinger

TONO avslører de mest spilte julelåtene

«Ny» låt topper liste over de mest populære norske julesangene på radio, TV og i konsertform.

Symfonisk karaoke rundt juletreet

Ny julekomp-app fra Bergen Filharmoniske Orkester.

Øystein Baadsvik

Tubajul

Tuba og julemusikk er som chili og kaffe, mener Øystein Baadsvik.

Cantando KKV

Cantando inn i KKV

Kirkelig Kulturverksted får en fjerde deleier i form av musikkforlaget Cantando. Det vil nytte både artister og videre prosjektutvikling, mener...

Utsnitt av forsiden på Noteservice Katalog 2016

Forlagshuset Vigmostad & Bjørke har kjøpt musikkforlaget Norsk Noteservice AS.

Forlagshuset, som også eier forlaget Cantando, blir dermed en av de største musikkforleggerne i landet.

Timani kursbilde

Musikerhelse inn i utdanningene!

Vi snakker om musikerhelse som et offentlig ansvar. Men de offentlige musikkutdanningsinstitusjonene bør ha tilbud som kan gjøre musikerhelse til...

Mette og Vegar Vårdal på Kampen Bistro i Oslo

Ballade radio: Hva er folkemusikk?

Mette og Vegar Vårdal har laget podkast med deltakerne på Folkelarm sist høst – blant dem Mattis Kleppen, Susanne Lundeng,...

Kringkastingssjef Vibeke Fürst Haugen var blant EBU kringkasterne som møttes torsdag.

Eurovisjon med Israel tross protester

Det ble ingen avstemning om Israels deltakelse i ESC-konkurransen.