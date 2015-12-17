Tar opp konkurransen med julesang-pirater

Julesangboka.no vil være det lovlige alternativet for folk som vil ha julesang-noter.

Cantando forlag lanserte i midten av november nettsiden Julesangboka.no. Dette er en lovlig side for nedlasting av noter for allmennmarkedet.

– Det er viktig at det finnes en lovlig side for nedlasting hvor rettighetshavere og opphavspersoner får noe igjen for bruken av verkene. Vi bruker et system som gjør det mulig for musikere å transponere sangene i den toneart som de ønsker. Her finnes tekst og noter med besifring, slik man er vant å se det i tradisjonelle sangbøker, sier forlagssjef Jan Stefan Bengtson i Cantando forlag

40 prosent rettighetsbelagt

Julesangboka inneholder over 260 julesanger. Forlaget har ikke gjort noen utvelgelse av materialet, utover å forsøke få med så mange som mulig av de julesangene som er i bruk i dag.

– Målgruppen er alt fra barn til voksne, for alle som spiller et instrument eller synger. Julesanger er jo noe som alle bruker i en eller annen sammenheng.

– Dette er en lovlig løsning på notesiden. Var det krevende å få til?

– Det er alltid krevende å presentere nye løsninger ovenfor rettighetshavere. Omlag 40% av de verker som er representert er rettighetsbelagt i samlingen. Det er mange beskytta oversettelser i eldre julesanger. Vi har jobbet med dette i to år, og følte at det nå var nok verker til å kunne kalle dette en «sangbok». Når det er sagt så er det noen forlag som ikke ønsker å publisere sine verker gjennom vår løsning, dessverre. Dette ut fra at de selv har verkene tilgjengelig, eller skal få det innen kort tid. Vi synes dette er trist da dette bare ville gjøre deres verker mer brukt og spredt – men dette er deres beslutning.

Bengtson kan fortelle at det også foreligger planer om å få laget en app for julesangboka og for andre lignende digitale sangbøker i løpet av 2016. Forlaget har i tillegg til julesangsatsingen en side som heter sangboken.no,. Denne har over 600 verker for nedlasting.

Flere funksjoner

Vokalist og låtskriver Anja Skybakmoen har testet siden. Hun tror den kan ha noe for seg, selv om hun også kunne ønsket seg noen flere funksjoner.

– Jeg har vært borti mange ulike sangbøker som sanger og pedagog, og tidvis er det enten dårlig notert besifring, enten mangelfull eller i all for stor grad forenklet, eller at melodien ikke er helt riktig notert. De sangene jeg var inne og kikka på på Julesangboka.no, så veldig bra ut.

Hun trekker også frem forhåndsvisningen av sangene som noe positivt. For henne, som musiker, oppleves sangboka også enkel å bruke.

– Man kan velge tempo og toneart, slik at man faktisk kan høre og prøve seg fram før man kjøper sangen. Men ved avspilling var det kun den noterte melodien man hørte, og jeg kunne ønske meg at besifringen også kunne klinge med. Eller at det var et alternativ i hvert fall, siden da får man satt melodien inn i en harmonisk kontekst som kan være bra.