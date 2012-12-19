TONO avslører de mest spilte julelåtene

«Ny» låt topper liste over de mest populære norske julesangene på radio, TV og i konsertform.

– Julesangene er blant de mest slitesterke av musikkverkene vi forvalter i TONO. Dette er i høyeste grad bruksmusikk, som brukes igjen og igjen fra år til år, og som spilles inn og fremføres i stadig nye versjoner, forteller Willy Martinsen, kommunikasjonssjef i TONO, til NRK.no.

TONO har utarbeidet en liste over de norske julelåtene som er mest spilt på TV, radio og under konserter. Listen er basert på tall fra 2008-2011 og verk med frie rettighetshavere ikke er inkludert.

Ung favoritt

«En stjerne skinner i natt» står øverst på listen. Låten er skrevet av Tore W. Aas og Eyvind Skeie, og ble først spilt inn på Oslo Gospel Choirs juleplate «Tusen julelys» i 1992.

– Når det gjelder kringkasting så er «Vi tenner våre lykter» den mest spilte, med «Det lyser i stille grender» som nummer to. Årsaken til at «En stjerne skinner i natt» er den mest fremførte norske julesangen samlet sett for både konserter og kringkasting, er at den er en soleklar konsertfavoritt. Den fremføres langt mer foran et konsertpublikum enn de andre julesangene. Det er jo for øvrig interessant at «En stjerne skinner i natt» tydeligvis har «satt seg» så godt blant nordmenn til tross for sangens relativt unge alder, sier Martinsen.

De mest spilte julesangene:

1. En stjerne skinner i natt

2. Det lyser i stille grender

3. Vi tenner våre lykter

4. Vårres Jul

5. Himmel på jord

6. Julekveldsvisa

7. Romjulsdrøm

8. Julekveld i skogen

9. Musevisa

10. Hei hå nå er det jul igjen