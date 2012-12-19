Populærmusikk

TONO avslører de mest spilte julelåtene

19.12.2012
Embret Rognerød

«Ny» låt topper liste over de mest populære norske julesangene på radio, TV og i konsertform.

– Julesangene er blant de mest slitesterke av musikkverkene vi forvalter i TONO. Dette er i høyeste grad bruksmusikk, som brukes igjen og igjen fra år til år, og som spilles inn og fremføres i stadig nye versjoner, forteller Willy Martinsen, kommunikasjonssjef i TONO, til NRK.no.

TONO har utarbeidet en liste over de norske julelåtene som er mest spilt på TV, radio og under konserter. Listen er basert på tall fra 2008-2011 og verk med frie rettighetshavere ikke er inkludert.

Ung favoritt

«En stjerne skinner i natt» står øverst på listen. Låten er skrevet av Tore W. Aas og Eyvind Skeie, og ble først spilt inn på Oslo Gospel Choirs juleplate «Tusen julelys» i 1992.

– Når det gjelder kringkasting så er «Vi tenner våre lykter» den mest spilte, med «Det lyser i stille grender» som nummer to. Årsaken til at «En stjerne skinner i natt» er den mest fremførte norske julesangen samlet sett for både konserter og kringkasting, er at den er en soleklar konsertfavoritt. Den fremføres langt mer foran et konsertpublikum enn de andre julesangene. Det er jo for øvrig interessant at «En stjerne skinner i natt» tydeligvis har «satt seg» så godt blant nordmenn til tross for sangens relativt unge alder, sier Martinsen.

De mest spilte julesangene:

1. En stjerne skinner i natt

2. Det lyser i stille grender

3. Vi tenner våre lykter

4. Vårres Jul

5. Himmel på jord

6. Julekveldsvisa

7. Romjulsdrøm

8. Julekveld i skogen

9. Musevisa

10. Hei hå nå er det jul igjen

Strømmeinntekten doblet på et år

Norge er det land i verden med størst økning i strømming, ifølge TONO. Selskapets inntekter fra feltet fortsetter å øke.

Jenny Hval

Utfordreren Hval

Jenny Hval mottar TONO-pris.

Youtube Music

Norsk YouTube-kanal på vent

Tysk rettighetsstrid gjør ventetiden lengre for norske artister. – Situasjonen er ikke tilfredsstillende, sier Inger Elise Mey i TONO.

Edvard for Kjell

Kjell Samkopf prises for villmarksopptak.

Edvardprisen til Ørjan Matre

– Irriterende godt skrevet, skriver juryen.

Manfred Eicher

– Mentor og inspirator

Manfred Eicher trakk ECMs musikk fra strømmetenestene. No hyller TONO han som ein «kommersiell inspirator av dimensjoner».

Norsk Kulturhusnettverks nye styre

Nytt styre i Norsk Kulturhusnettverk

Lederne for Stormen konserthus, Bølgen Kulturhus, Olavshallen, Oseana Kunst og Kultursenter og Arendal kulturhus representerer nå landets 126 kulturhus.

Fra åpningskonserten under Transform på Byscenen i Trondheim

Hva gjør en festival som mister 14 musikere på grunn av visumnekt?

Transformfestivalen i Trondheim måtte finne løsningen mellom forrige fredag og onsdag denne uken.

Utsnitt av forsiden på Noteservice Katalog 2016

Forlagshuset Vigmostad & Bjørke har kjøpt musikkforlaget Norsk Noteservice AS.

Forlagshuset, som også eier forlaget Cantando, blir dermed en av de største musikkforleggerne i landet.