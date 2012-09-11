Edvard for Kjell

Kjell Samkopf prises for villmarksopptak.

Komponisten Kjell Samkopf er vinner av Edvardprisen 2012 i kategorien «Åpen klasse».

Samkopf mottar prisen for utgivelsen Burragorangian Stones, en 79 minutter lang komposisjon med opptak fra australsk villmark.

Ifølge juryen føyer utgivelsen seg naturlig inn i slagverkeren og komponistens prosjekt, der lytting som en aktiv handling står sentralt.

– På en personlig, balansert og sympatisk måte oppfordrer komponisten oss til bare å være, eller å la skje det som skjer, men en dypere erfaring venter den som aktivt lytter, skriver juryen i sin begrunnelse.