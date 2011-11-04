Fornærmet prisvinner

Trond Reinholdtsen får TONOs nye utfordrerpris, tar det som en «utrolig fornærmelse».

TONOs «Utfordrerpris» er nyinnstiftet, og kunne i følge TONO selv «knapt ha funnet en mer opplagt vinner».

Fra pressemeldingen: «Akkurat i det vi trodde at den eksperimentelle, utagerende samtidsmusikken var forsvunnet inn i (den pluralistiske) varmen, kaster Trond Reinholdtsen seg inn i manesjen, og etablerer one-man-prosjektet Den Norske Opra, i en liten leilighet i Gamlebyen i Oslo, etter modell av Richard Wagners Festspielhaus i Bayreuth.

Fra denne basen følger han med største alvor og i et høyttravende produksjonstempo opp alle avantgardismens noter og unoter, som en slags jack-of-allopera-trades; vel dokumentert på hjemmesiden www.dennorskeopra.no

Reinholdtsens prosjekt Den Norske Opra er både en kjærlighetserklæring til operahistorien og et institusjonskritisk og problematiserende verk. Dypt personlig, befriende lite selvhøytidelig og samtidig svært kunnskapsrikt og reflektert.»

Utfordrerprisen består av kr 25 000 og et diplom.

Fornærmet

Prisvinneren selv er tilsynelatende ikke like begeistret som juryen.

– Det var en utrolig fornærmelse. Jeg føler meg veldig etablert og mener det er alle de andre som utfordrer meg. Sånn sett var dette en vekker.

Reinholdtsen fikk for øvrig også Arne Nordheims komponistpris tidligere i år.