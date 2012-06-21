Pris til Maria Mena

Mottok TONOs Edvard-pris for albumet Viktoria i klassen for populærmusikk.

Tildelingen fant sted under Over Oslo-festivalen onsdag denne uken, hvor juryen berømmet artisten for hennes utvikling og karakteristiske signatur. I begrunnelsen heter det at «Maria Mena står med dette albumet fram som en voksen, markant skikkelse i norsk musikkliv».

Mena tok imot prisen på 50.000 kroner, samt Bruno Oldanis trofé og diplom.

Juryen bestod av Ingrid Kindem, Kari Bremnes, Maja Ratkje, Dag Krogsvold, Lars Petter Hagen og leder Synne Skouen.

