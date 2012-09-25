Kunstmusikk

Utfordreren Hval

Publisert
25.09.2012
Skrevet av
Embret Rognerød

Jenny Hval mottar TONO-pris.

Musiker, forfatter og kunstner Jenny Hval får TONOs utfordrerpris for albumet «Viscera». Juryen omtaler Hval som en utfordrer i norsk musikkliv og beskriver albumet som befriende annerledes.

– Jeg er svært takknemlig for denne prisen og juryens forståelse for arbeidet mitt, og jeg setter også pris på at jeg, med utgangspunkt i tekst og improvisasjon i en popmusikalsk kontekst, kan være en utfordrer i norsk musikk, sier prisvinneren i en kommentar.

TONO-prisen består av et diplom utformet av Rune Mortensen og 50.000 kroner. Prisen ble opprettet i 2011 og deles ut i to kategorier: utfordrer og formidler. Overrekkelsen finner sted torsdag 18. oktober kl. 12 i Ny Musikks lokaler Platous gate 18.

GenreKunstmusikkVokalGenrePopulærmusikkPop

Youtube Music

Norsk YouTube-kanal på vent

Tysk rettighetsstrid gjør ventetiden lengre for norske artister. – Situasjonen er ikke tilfredsstillende, sier Inger Elise Mey i TONO.

Edvard for Kjell

Kjell Samkopf prises for villmarksopptak.

Edvardprisen til Ørjan Matre

– Irriterende godt skrevet, skriver juryen.

Pris til Maria Mena

Mottok TONOs Edvard-pris for albumet Viktoria i klassen for populærmusikk.

Nude on Sand til lunsj

Konsert og utdeling av TONO-pris til Jenny Hval.

TONO avslører de mest spilte julelåtene

«Ny» låt topper liste over de mest populære norske julesangene på radio, TV og i konsertform.

Jørgen Karlstrøm, styreleder i Norsk Komponistforening

Norsk Komponistforening: Vi må utfordre strukturelle begrensninger!

INNLEGG: Vi tror det er nødvendig å telle på en måte som ikke skjuler reell problematikk knyttet til kjønn, skriver...

Lyset i mørketida minner oss om kvifor lilla er adventsfargen. Sjeldan har eg høyrt musikk som så godt spelar på lyset i mørketida.

Årets norske juleplate

Desember er mørketid. Men her er tre ferske utgjevingar som spelar på lyset i mørketida.

Amalie Dahl

Ballade jazz: Å bryte og bygge vaner

Dette er platene du pakkar med deg i lag med krimromanen, kvikklunsjen og appelsina.