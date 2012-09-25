Utfordreren Hval

Jenny Hval mottar TONO-pris.

Musiker, forfatter og kunstner Jenny Hval får TONOs utfordrerpris for albumet «Viscera». Juryen omtaler Hval som en utfordrer i norsk musikkliv og beskriver albumet som befriende annerledes.

– Jeg er svært takknemlig for denne prisen og juryens forståelse for arbeidet mitt, og jeg setter også pris på at jeg, med utgangspunkt i tekst og improvisasjon i en popmusikalsk kontekst, kan være en utfordrer i norsk musikk, sier prisvinneren i en kommentar.

TONO-prisen består av et diplom utformet av Rune Mortensen og 50.000 kroner. Prisen ble opprettet i 2011 og deles ut i to kategorier: utfordrer og formidler. Overrekkelsen finner sted torsdag 18. oktober kl. 12 i Ny Musikks lokaler Platous gate 18.