Kunstmusikk

Edvardprisen til Ørjan Matre

10.09.2012
Embret Rognerød

– Irriterende godt skrevet, skriver juryen.

Ørjan Matre er vinner av TONOs Edvard-pris 2012 i kategorien «Samtidsmusikk» for klarinettkonserten Inside Out – concerto for clarinet and orchestra.

– Jeg er svært glad for å motta Edvard-prisen 2012 for klarinettkonserten «Inside Out». Det tok lang tid å komponere den, og noe av langsomheten i komposisjonsprosessen har forhåpentlig også smittet over på selve klangforløpet – juryens uttalelse tyder på det! Verket kunne heller aldri ha blitt til uten det nære samarbeidet med solisten Rolf Borch, sier Matre i en kommentar.

Prisen består av Bruno Oldanis trofè, diplom og kr. 50.000.

Etter Grieg

I juryens begrunnelse fremheves Matre som en av landets fremste unge komponister. Juryen skriver at klarinettkonserten, skrevet for Rolf Borch og urframført med Bergen Filharmoniske Orkester i 2011, «med all tydelighet viser en komponist som håndterer det store orkesterapparatet med frapperende selvfølgelighet». Et av jurymedlemmene omtaler også verket som «irriterende godt skrevet».

Edvard-prisen, oppkalt etter Edvard Grieg, er en pris TONO tildeler opphavsmenn og -kvinner for fremragende musikkverk.

Relaterte saker

Manfred Eicher

– Mentor og inspirator

Manfred Eicher trakk ECMs musikk fra strømmetenestene. No hyller TONO han som ein «kommersiell inspirator av dimensjoner».

Pris til Maria Mena

Mottok TONOs Edvard-pris for albumet Viktoria i klassen for populærmusikk.

Illustrasjonsfoto møte.

Trenger hele bredden

INNLEGG: TONOs regler for styresammensetning er per definsjon forskjellsbehandling, skriver Susanna Wallumrød.

Glenn Erik Haugland

Til beste for alle

INNLEGG: Det TONO-finansierte kulturpolitiske arbeidet NOPA og NKF gjør, er en vesentlig grunn til at TONO kan bedrive avregning i...

Åse Hedstrøm

– Avgjørende midler

Komponistforeningen sier deres andel av de kulturelle midlene fra TONO er avgjørende for driften.

Edvard for Kjell

Kjell Samkopf prises for villmarksopptak.

Flere saker

ARY er nominert.

Disse er nominert til Musikkforleggerpriser

Lydsporet til reklamefilmen for «Lego Star Wars» og årets greske bidrag i Eurovision Song Contest er to av nominasjonsbidragene. Prisene...

Johan Dalene vant talentstipendet på en million kroner.

Fiolinist Johan Dalene vant klassisk musikkstipend

Torsdag ble det klart at Johan Dalene (20) fra Sandnes/Norrköping vant Equinors klassiske talentstipend på hele én million kroner. –...

9 forbilder i musikk/tech

Viser fram forbilder i musikk og teknologi

Kvinnenettverk er «in» i norsk musikk. Også i den elektroniske kunst-, tech- og akustikkleiren.