Edvardprisen til Ørjan Matre

– Irriterende godt skrevet, skriver juryen.

Ørjan Matre er vinner av TONOs Edvard-pris 2012 i kategorien «Samtidsmusikk» for klarinettkonserten Inside Out – concerto for clarinet and orchestra.

– Jeg er svært glad for å motta Edvard-prisen 2012 for klarinettkonserten «Inside Out». Det tok lang tid å komponere den, og noe av langsomheten i komposisjonsprosessen har forhåpentlig også smittet over på selve klangforløpet – juryens uttalelse tyder på det! Verket kunne heller aldri ha blitt til uten det nære samarbeidet med solisten Rolf Borch, sier Matre i en kommentar.

Prisen består av Bruno Oldanis trofè, diplom og kr. 50.000.

I juryens begrunnelse fremheves Matre som en av landets fremste unge komponister. Juryen skriver at klarinettkonserten, skrevet for Rolf Borch og urframført med Bergen Filharmoniske Orkester i 2011, «med all tydelighet viser en komponist som håndterer det store orkesterapparatet med frapperende selvfølgelighet». Et av jurymedlemmene omtaler også verket som «irriterende godt skrevet».

Edvard-prisen, oppkalt etter Edvard Grieg, er en pris TONO tildeler opphavsmenn og -kvinner for fremragende musikkverk.