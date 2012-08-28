Kunstmusikk

Uenige om orkesterpensjon

Publisert
28.08.2012
Skrevet av
Embret Rognerød

Musikerne må tåle mer fleksible pensjonsløsninger framover, mener orkestrene. – Vi er ikke villige til å svekke rettighetene til våre medlemmer, svarer Erica Berthelsen i MFO.

Ballade skrev i forrige uke om pensjonsutfordringene ved Den Norske Opera & Ballett og filharmoniorkestrene i Oslo og Bergen. Høye pensjonskostnader gjør at institusjonene allerede til neste år vil slite med å betale regningene.

– Må diskutere endringer

Dette har gjort at man ser på alternative løsninger til dagens orkesterpensjoner.

En mulig løsning er såkalte hybridpensjoner. Hybrid er en mellomting mellom dagens to ordninger, innskudds- og ytelsespensjon. En slik ordning vil kunne gi arbeidsgiverne større fleksibilitet enn hva tilfellet er med dagens pensjonsordninger.

Sjeføkonom i arbeidsgiverorganisasjonen Spekter, Stein Gjerding, mener det er nødvendig å se på andre måter å organisere pensjonene på enn i dag, uavhengig av om partene kommer til enighet med Kulturdepartementet om en finansiering innenfor dagens rammeverk.

– På lengre sikt er det naturlig å diskutere endringer i pensjonsordningene som kan redusere den regnskapsmessige belastningen for bedriftene. Hybride pensjonsordninger vil påvirke balansen i mindre grad enn dagens pensjoner, sier han.

Morten Gjelten i Norsk teater- og orkesterforening (NTO) sier at fagforeningene må være innstilt på å møte dagens situasjon med en omlegging.

– Dagens pensjonsordninger er bra for de ansatte, men vi må dessverre undersøke hvorvidt de er bærekraftige. Det kan se ut som om dagens avtale er for dyr, sier Gjelten.

Gjelten er bekymret for den økonomiske utviklingen ved kulturinstitusjonene, men han har likevel tillit til at dagens anstrengte situasjon vil løse seg politisk.

– Pensjonsproblematikken er av en slik dimensjon at det ikke dreier seg om regnskapslogikk. Det er først og fremst snakk om politikk, sier han.

Skeptiske til hybridpensjon

Musikernes Fellesorganisasjon (MFO) mener det er rimelig at staten kommer på banen når institusjonene ikke klarer å overholde sine forpliktelser.

– Vi ønsker ikke å svekke våre medlemmers pensjonsrettigheter, sier informasjonsansvarlig Erica Berthelsen.

Hun er usikker på om hybridpensjoner er en god løsning for norske teater- og orkestermusikere.

– Denne ordningen er fremdeles under utredning. Det er ingen orkestre som har begynt med hybridpensjoner i dag. Men i utgangspunktet er vi ikke interessert i å innføre ordninger som overfører risikoen fra arbeidsgiver til arbeidstaker, sier hun.

Relaterte saker

Remlov: – Svært alvorlig for Operaen

Pensjon gir orkesterunderskudd

– Vi kan ikke fortsette slik, sier direktør Bernt Bauge i Harmonien i Bergen. For Oslo-Filharmonien vil økt pensjonskostnad få...

Oslo Filharmonien

Pensjon gir orkesterunderskudd

– Vi kan ikke fortsette slik, sier direktør Bernt Bauge i Harmonien i Bergen. For Oslo-Filharmonien vil økt pensjonskostnad få...

Hans Ole Rian

MFO bryter forhandlingene

MFO har brutt forhandlingene med Rikskonsertene etter uenighet om lønnsbetingelser.

Kristin Haagensen, nestleder i MFO

Vil ikke endre pensjonsvilkårene

INNLEGG: NTO ønsker å endre pensjonssystemet i opera, teatre og orkesterinstitusjonene. MFO kan ikke forhandle fram endringer som gjør at...

Flere saker

Finn Kalvik

Hovedstadens gjeveste kulturpris til Finn Kalvik

Kalvik får Kulturprisen for langt og omfattende virke som artist og visesanger. De fem mottakerne av Oslo bys kunstnerpriser er...

Ævestaden Benedikt Edvardpris

Flere EDVARD-priser: Heder til tekstforfatterne i Ævestaden/Benedikt og til komponist Ingar Zach

Samtid-prisen til Ingar Zach for verket «Musica liquida», og Tekst-prisen for utgivelsen «Jag är sen igen».

Willy Martinsen, kommunikasjonssjef i TONO

Sanksjoner skaper usikkerhet: – Tono ønsker ikke å boikotte regimekritiske russiske musikkskapere

Europeiske vederlagsselskaper stoppet utbetalinger til russere. De kan ramme enkeltpersoner, men Tono er opptatt av være med på å ramme...