MFO bryter forhandlingene

MFO har brutt forhandlingene med Rikskonsertene etter uenighet om lønnsbetingelser.

Musikernes Fellesorganisasjon (MFO) og Norske Dansekunstnere (NoDa) har brutt forhandlingene med Rikskonsertene om ny tariffavtale.

Ifølge MFO har de to organisasjonene reist et felles krav om lønnstillegg som tilsvarer normal lønnsutvikling for statsansatte, i forhold til forrige regulering av satsene i 2009.

Fare for streik

Rikskonsertene skal ha avvist dette kravet, melder MFO, som også hevder at Rikskonsertene har satt frem et forslag om å fryse ansiennitetstillegget – som nå er på 20 prosent av grunnlønna – på dagens kronenivå.

– Hovedårsaken til at vi går til brudd er at Rikskonsertene ikke går med på at musikerne skal ha samme lønnsutvikling som alle andre i Norge. Det kan vi ikke akseptere, sier nestleder i MFO, Hans Ole Rian.

MFO antar at partene blir innkalt til mekling i løpet av november.

– Vi har meldt inn til Riksmegleren at partnere har gått til brudd og anmoder om mekling. Hvis vi ikke blir enige ved hjelp av Riksmegleren må vi gå til streik. Derfor ber vi også de som skal ut på turné med Rikskonsertene fremover melder fra til oss, sier Rian.