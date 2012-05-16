Operaen og MFO til mekling
Har ikke kommet til enighet i årets lønnsoppgjør, men MFO er innstilt på løsning.
Den Norske Opera & Ballett og de ansatte som er organisert i Musikernes Fellesorganisasjon (MFO) har ikke kommet til enighet i årets lønnsoppgjør. Det betyr at partene møtes hos Riksmekleren i juni.
Ifølge Tore Walmsnæss, forbundssekretær i MFO, dreier uenigheten seg om at MFOs medlemmer krever et større tillegg i lønn enn det Operaen er villig til å tilby. MFOs medlemmer i Operaen er blant annet operasangere, dansere i Nasjonalballetten, musikerne i orkesteret, sangere i operakoret, inspisienter og sufflører.
Mer eller mindre fleksibel
I tillegg har begge parter visse krav til endringer i overenskomsten. Der har avstanden i utgangspunktet vært veldig stor, ifølge Walmsnæss.
— Operaen har et ønske om å få medlemmene til å fleksibilisere tariffavtalen på flere punkter. Dette kan blant annet innebære at operaen ønsker å kjøpe ut flere frihelger og løse opp bestemmelser rundt tariffbestemte friuker, og redusere hviletiden mellom to oppmøter i forbindelse med delt dagsverk. Mens arbeidstagerne ønsker å gå i motsatt retning, eller opprettholde dagens nivå på disse punktene.
Strømlinjeform
Tariffavtalen består av ulike bestemmelser for de ulike kunstnergruppene i Operaen.
— I planleggingsøyemed kan det være utfordrende å få dette sydd sammen for arbeidsgiver. Der ønsker arbeidsgiver at tingene skal bli mer strømlinjeformet. Tariffavtalen har en historie, og kunstnergruppene har ulike behov som må ivareta og vernes. I denne sammenhengen er de ikke villig til å gå like langt som arbeidsgiver krever, sier Walmsnæss.
MFOs medlemmer ved Operaen krever en lønnsutvikling blant annet på lik linje med musikerne i symfoniorkestrene for øvrig, som ifølge Frifagbevegelse.no ligger mellom 3,8 % og 4,2 %.
Innstilt på løsning
Det var streik i forbindelse med lønnsoppgjøret i 2006 og 2010.
— Står man så langt fra hverandre at det kan bli streik denne gangen også?
— Jeg vil ikke foregripe noe. Vi skal gjennom mekling først, og MFO er innstilt på å få en til en løsning som begge parter kan leve med. Vi håper på en konstruktiv mekling som fører fram, men man vet jo aldri, sier Walmsnæss.
Operadirektør Tom Remlov har ikke vært tilgjengelig for kommentar, men Operaen er informert om saken og vil svare så snart det lar seg gjøre.