Grunnlovsmarsj

Stortinget med konkurranse om å lage sang i marsjtakt til 2014.

Stortingets presidentskap har tatt initiativet til en åpen konkurranse om å skrive en sang i marsjtakt i anledning grunnlovsjubileet i 2014.

Komposisjonen kan leveres som komplett arrangement (piano, korps, kor). Det vil bli gitt en 1. premie på kr. 100.000 for vinnerbidraget og en 2. premie på kr. 50.000. Fristen for levering av komposisjonen er satt til 1. november 2012. Resultatet av konkurransen vil bli kunngjort 17. mai 2013.

Representanter for Norges Musikkorps Forbund, Norges Korforbund, Norsk Komponistforening og NOPA (Norsk forening for komponister og tekstforfattere) er medlemmer i juryen.

Juryens leder er stortingsrepresentant Line Henriette Hjemdal.