Folkemusikk

Ny styreleiar i Hardanger

Publisert
16.05.2012
Skrevet av
- Red.

Einar Steensnæs tek over Hardanger Musikkfest

Einar Steensnæs tek over som ny styreleiar i Hardanger Musikkfest etter Åse Kleveland.

Kleveland har vore styreleiar sidan 2004, men er no valt til ny styreleiar for Festspela i Bergen. Hardanger Musikkfest , som går av stabelen i pinsehelga, er den største og viktigaste årlege kulturhendinga i Hardanger, heiter det i ei pressemelding.

— Kombinasjonen av storslått natur, musikalske meisterverk framført av kunstnarar på nasjonalt og internasjonalt toppnivå, og ikkje minst levande historiske tradisjonar – alt dette gjer Hardanger Musikkfest til ein eineståande musikalsk og kunstnarleg oppleving. Eg gler meg til å få væra med på å utvikla denne musikkfesten vidare, seier Steensnæs.

Forutan Steensnæs er disse med i det nye styret: Ordførar Solfrid Borge, Ullensvang, Adm.dir Hans Petter Westfal-Larsen, Bergen, Rådmann Tone Tveito Eidnes, Ullensvang og Toralv Mikkelsen, Odda.

BransjeFestivaler

Relaterte saker

Hakkebakkeskogen

Egnersommer

Popsenteret har programmet klart.

Grunnlovsmarsj

Stortinget med konkurranse om å lage sang i marsjtakt til 2014.

Galás med KORK

Opptrer i aulaen og besøker Cinemateket under Ultimafestivalen.

Flere saker

Bilde fra videoen til Meer, Beehive.

Ballade video LXXXII: Broene mellom oss

To premierer, ni videoer. Her kommer MEER, Julie & Andreas, Inger-Katrin, Heave Blood & Die, Duvel, Undergrünnen, Ganges, Skage og...

Jørgen Karlstrøm, ny styreleder i TONO, og Ingrid Kindem, avtroppende styreleder

Jørgen Karlstrøm ny styreleder i TONO

Karlstrøm ble valgt til ny styreleder under TONOs årsmøte i ettermiddag. Kai Robøle ble valgt til ny nestleder i styret.

Jaffna Music Festival, et Rikskonsertene støttet prosjekt i Sri Lanka. Fotograf: Daniel Nørbech, Rikskonsertene.

”En truet suksesshistorie” – Del 2

Også Utenriksdepartementets midler til kulturbistanden er kuttet, skriver Rikskonsertene.