Einar Steensnæs tek over Hardanger Musikkfest

Einar Steensnæs tek over som ny styreleiar i Hardanger Musikkfest etter Åse Kleveland.

Kleveland har vore styreleiar sidan 2004, men er no valt til ny styreleiar for Festspela i Bergen. Hardanger Musikkfest , som går av stabelen i pinsehelga, er den største og viktigaste årlege kulturhendinga i Hardanger, heiter det i ei pressemelding.

— Kombinasjonen av storslått natur, musikalske meisterverk framført av kunstnarar på nasjonalt og internasjonalt toppnivå, og ikkje minst levande historiske tradisjonar – alt dette gjer Hardanger Musikkfest til ein eineståande musikalsk og kunstnarleg oppleving. Eg gler meg til å få væra med på å utvikla denne musikkfesten vidare, seier Steensnæs.

Forutan Steensnæs er disse med i det nye styret: Ordførar Solfrid Borge, Ullensvang, Adm.dir Hans Petter Westfal-Larsen, Bergen, Rådmann Tone Tveito Eidnes, Ullensvang og Toralv Mikkelsen, Odda.