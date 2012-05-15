Kunstmusikk

Galás med KORK

15.05.2012
Carl Kristian Johansen

Opptrer i aulaen og besøker Cinemateket under Ultimafestivalen.

Ultimafestivalen foregår i år fra 6. – 15. september og slipper programmet gradvis.

I første omgang melder festivalen at den gresk-amerikanske artisten Diamanda Galás skal opptre sammen med Kringkastingsorkesteret (KORK) i Universitetets Aula torsdag 13. september. Dagen etter skal hennes film Schrei 27 vises på Cinemateket. Etter visningen blir Galás intervjuet av Ny Musikks Anne Hilde Neset.

I tillegg er konserter med KILLL, Klangforum Wien, Oslo Filharmonien, samt såkalt performative installasjoner av Heiner Goebbels som Eraritjaritjaka og Stifters Dinge som begge foregår på Nationaltheatret.

Mer informasjone finnes på nettsidene til Ultimafestivalen.

