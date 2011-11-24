Bransjen

Ultima og Festspillene evalueres

Publisert
24.11.2011
Skrevet av
Carl Kristian Johansen

Ny runde med evaluering av knutepunktfestivaler.

Kulturdepartementet evaluerte tidligere i år knutepunktfestivalene Molde Internasjonale jazzfestival og kirkemusikkfestivalen Olavsfestdagene i Trondheim.

Evalueringsprosessen rundt Moldejazz og Olavsfestdagene , på bakgrunn av at aktører ble bedt om å evaluere knutepunktinstitusjonen på sitt felt, og samtidig søke om knutepunktstatus selv.

To nye runder
Festspillene i Nord-Norge (FiNN), med base i Harstad, og samtidsmusikkfestivalen Ultima i Oslo står nå for tur. Begge festivalene har gjort utskiftninger i sin toppledelse etter 2011-festivalene.

Det er Kulturdepartementet som skal evaluere disse festivalene, med bakgrunn i Stortingsmelding nr. 10 om Knutepunkt.

Disse evalueringene blir gjennomført for at knutepunktinstitusjonene skal få et mer bevisst forhold til knutepunktoppdraget, og skal være et verktøy institusjonen selv kan ha nytte av for å løse knutepunktoppdraget på best mulig måte, heter det fra departementet i brev sendt til FiNN angående evalueringen.

Ferdig før 15. mai
Kulturdepartementet skal foreta evalueringen, og lener seg på delrapporter fra andre aktører på feltet, Norsk kulturråd og regionale tilskuddspartnere.

FiNN og Ultima skal levere sine rapporter den 20. januar, og prosessen ender med at Kulturrådet leverer sin vurdering av kunstnerisk måloppnåelse før 15. mai.

Festivaler

Ledige stillinger

Trondheim Symfoniorkester

Produksjonssjef

12.04.26
Førdefestivalen

Marknads- og kommunikasjonssjef

06.04.26
Lørenskog kulturskole

Rektor

26.03.26
Hammerfest kulturskole

Kulturskolelærere Band/slagverk og Dans

06.04.26
UiT Norges arktiske universitet

Førsteamanuensis i musikkpedagogikk

16.04.26
Frosta kommune Kultur

Tilkallingsvikar kulturskolen

03.04.26
Se alle stillinger

