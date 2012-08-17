Bransjen

Remake på Ultima

Publisert
17.08.2012
Skrevet av
Carl Kristian Johansen

Konferanse om tverrfaglighet i utdanning.

Ultimafestivalen lanserer et pedagogisk program for videregående skoler som ønsker å fornye formidlingen av den musikalske tradisjonen på tvers av faglige disipliner.

Programmet heter Remake og blir sparket i gang med et seminar på Litteraturhuset under festivalen.

Tema for konferansen er blant annet musikkformidling som pedagogisk verktøy i en samfunnsfaglig kontekst, og bruk av ny teknologi og nye medier innen musikk- og kunstundervisning.

Blant foredragsholdere er Jøran Rudi (NOTAM), Arild Johnsen (Nasjonalt senter for kunst og kultur i opplæringen), Tina Rigby-Hanssen (UiO), komponisten Bjarne Kvinnsland, Márcia Campos (MAC-Niterói), Thorstein Granly (Rikskonsertene), Ivar Smedstad (Atelier Nord).

Seminaret er 6. september, og man kan melde seg på innen 2. september. Ultima foregår 6. – 15. september. Påmelding til seminaret er remake at ultima.no

Festivaler

Ledige stillinger

Trondheim Symfoniorkester

Produksjonssjef

12.04.26
Førdefestivalen

Marknads- og kommunikasjonssjef

06.04.26
Lørenskog kulturskole

Rektor

26.03.26
Hammerfest kulturskole

Kulturskolelærere Band/slagverk og Dans

06.04.26
UiT Norges arktiske universitet

Førsteamanuensis i musikkpedagogikk

16.04.26
Frosta kommune Kultur

Tilkallingsvikar kulturskolen

03.04.26
Se alle stillinger

Relaterte saker

Jaga Jazzist og Britten Sinfonia i Barbican, London 16. juni

Orkestral Jagaremix

I helga orkesterdebuterte Jaga Jazzist på Barbican Hall i London. I september tar de samarbeidet med Britten Sinfonia til Ultimafestivalen...

Galás med KORK

Opptrer i aulaen og besøker Cinemateket under Ultimafestivalen.

Fra Ultimafestivalen 2010.

Ultima og Festspillene evalueres

Ny runde med evaluering av knutepunktfestivaler.

Flere saker

Wolfgaaang! Tor Jaran Apold (Fiolin) Foto: Thor Brødreskift

– Feil i Ballade sin omtale av skulekonsert

Det er viktig for oss å poengtere at konsertinformasjonen ikkje inneheld ei oppmoding om å sjå «Amadeus», skriv DKS Hordaland

Steinar Larsen ny direktør for Olavsfest red

Steinar Larsen ny direktør for Olavsfest i Trondheim

Lederen for Trondheimsolistene går til Olavsfest, festivalen for tro, samfunn, kunst og kultur han skal lede mot nasjonaljubileet i 2030.

Ny operasjef er irske Annilese Miskimmon. Tyske Karl Heinz Steffens er ansatt som ny musikksjef Foto: Den Norske Opera og Ballett

Irske Annilese Miskimmon er ny Operasjef

Hun kommer fra tilsvarende stilling i Danmark. Ny musikksjef er også klar.