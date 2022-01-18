NYE JOBBER: Linn starter i drømmejobber i FKP Scorpio – og i Kongsberg Jazzfestival

Linn M. Skoie landa jobber i det store konsertselskapet FKP Scorpio og bak scenene på Kongsberg Jazz – med det hun elsker, nemlig å legge til rette for liveopplevelser.

– Gratulerer, dobbelt! Hvem er Linn M. Skoie, eller hva synes du er mest imponerende du har fått til så langt i livet?

– Linn M. Skoie er en sørlending med stor lidenskap for musikk. Blir aldri lei av følelsen og overtenningen jeg får av å se bra livekonserter. Beste som finnes, og derfor jeg også føler meg så heldig som får jobbet med det, skriver Skoie på den litt utvida gratulasjons-eposten hun får av Ballade.no.

Den gang da, osloscener: Tidligere har hun vært bookingansvarlig på Mono (RIP) og også jobba med produksjoner på scener som Krøsset, i jobben for Skagtindgruppen. Nå: Starter i jobb for det europeiske agentselskapet FKP Scorpio sitt norske selskap – og jobber også for Kongsberg Jazzfestival fram mot sommeren.

– En av tingene jeg er veldig stolt av er å ha jobbet med så mye bra damer, som fra nordicanamiljøet, og få ta del i et så positivt miljø. Ogstå stolt av å ha blitt flinkere til å si ja til nye utfordringer og oppgaver, som har tatt meg inn i Kongsberg Jazz og verdenen der. Og så er det god tid til flere bragder i de nye jobbene, hehe.

Og hva tenker hun om deltidsjobber versus hele stillinger?

– Du fyller tida di mellom to arbeidsgivere. Det er det mange i arrangørbransjen som gjør – en uting eller bare gøy og bra med flere oppdragsgivere?

– Foreløpig 40/50. Jeg synes bare det er gøy. Forskjellige utfordringer, og organisasjoner, hvor jeg både lærer og inspireres av hver av de – dette tror jeg kan komme godt med. Jeg fortsetter i tillegg å jobbe litt freelance, med noen fine artister.

– Hva blir forskjellene, fortell om de to forskjellige jobbene?

– På Kongsberg Jazzfestival blir det hovedsakelig produsering og forberedende sceneproduksjoner. Men det er jo en liten administrasjon, så vi kommer jo alle med innspill til hverandre. Under selve festivalen har jeg ansvar for tre av scenene, og for at kommunikasjon mellom både artister, teknisk og funksjonærene går som den skal. Veldig mye bra som skal spille på de forskjellige scenene der, program slippes fortløpende! skriver Linn, og vil at vi skal linke til Kongsberg 2022.

– I FKP Scorpio kommer jeg til å jobbe med prosjekter som Oslo Americana (11. og 12.juni), praktisk prosjektkoordinering og gjennomføring av konserter. Selv sier jeg at jeg blir litt potet, bare med en litt finere tittel, hehe. Jeg gleder meg til å jobbe for begge. Inspirerende folk og spennende arbeidsoppgaver begge stedene.

– Hvordan kom dette i stand, har du søkt, eller har en tråd nøsta seg opp og så falt det seg slik ?

– Kongsberg Jazzfestival jobbet jeg med sommeren 2021 på engasjement. Da de spurte om jeg ville ha en 50% stilling der i år, kunne jeg ikke si nei. Og så viste det seg at FKP Scorpio gjerne ville ha meg med på Oslo Americana. Så du kan vel si at det var en tråd som nøstet seg opp, og at det falt seg slik.

I tillegg fortsetter Linn å jobbe for artistene Louien, Ole Kirkeng, Krissy Mary og Tone Bringsdal – som frilanser.

– Bør vi savne scenen Mono, og konsert-Oslo slik den var, eller skal vi gå videre?

– Alltid grunn til å savne Mono som konsertscene, da det var en av de beste på den størrelsen (ja, jeg er inhabil som fy her). Men nå er det rett og slett sånn at den ikke eksisterer lenger så da mener jeg vi skal se fremover, og passe på at de som eksisterer ikke forsvinner. Vi har så mange bra klubber i oslo – og resten av landet. Støtt opp om dem, og da tenker jeg på steder som Blå, Hærverk, Revolver, Last Train, Kampen bistro, de er mine personlige favoritter og kjøp billetter. Det er på dem scenene vi får sett det neste store, både norske og internasjonale.

– Spå livesommeren 2022 (evt utgyt dine bekymringer …)!

– Jeg vil tenke positivt og tror det blir en festival- og livesommer. I hvilken form vil tiden vise, men jeg satser på at vi sees på en konsert eller ti i sommersola.