Orkestral Jagaremix

I helga orkesterdebuterte Jaga Jazzist på Barbican Hall i London. I september tar de samarbeidet med Britten Sinfonia til Ultimafestivalen i Oslo.

Jaga Jazzist har lenge hatt lyst til å ta musikken sin til orkestergraven. På Barbican Hall i London i helga skjedde det endelig.

— Flere av oss har jobba en del med orkester utenfor Jaga, men det er første gang at vi gjør det sammen, sier Lars Horntveth til Ballade.

Det var Fiona Talkington, radiovert på BBC, som for tre år siden tok initiativet til samarbeidet.

— Jeg nevnte Britten Sinfonia for Lars Horntveth da han spurte meg om tips til britiske orkestre de kunne samarbeide med. Jeg har jobba sammen med Britten på ulike prosjekter i mange år og de er utrolig innovative. Orkesteret er kjent for sitt grensesprengende repertoar, i tillegg til at de er dyktige musikere, forteller Talkington, som lenge har interessert seg for norsk musikk, især jazz.

Siden februar i år har BBC-journalisten kuratert Nasjonal Jazzscenes Conexions serie, hvor britiske og norske musikere spiller sammen.

I 2009 fikk hun muligheten til å introdusere Horntveth og Britten-sjef David Butcher for hverandre under en konsert på Barbican med orkesteret og Efterklang, hvor Jaga Jazzist var support.

— Jeg sa til Butcher: «Dere må spille med disse folka!». Lars og David fant tonen og vi har i tillegg vært så heldige at Chris Sharp, musikkprogrammerer på Barbican, likte ideen og gikk med på å sette prosjektet på plakaten i London, sier Talkington.

Eventyrlystne ensembler

Tre år senere har samarbeidet blitt en realitet, og 15. september kan man også høre resultatet på Ultimafestivalens avslutningskonsert på Rockefeller.

— 60 til 70 prosent av materialet vi spiller er fra One–Armed Bandit i tillegg til et par-tre låter fra eldre plater og én ny spesialskreven låt til konserten, forteller Horntveth, som har omarrangert låtene sammen med Jaga Jazzists trombonist Erik Johannessen.

I tillegg til Jaga Jazzists repertoar fremførte også Lars Horntveth sitt eget verk Kaleidoscopic sammen med Britten Sinfonia.

— Det er snakk om to interessante ensembler som begge er eventyrlystne musikalsk sett. Over en lang periode har de vist interesse for å utforske grenser i musikken, konstaterer Lars Petter Hagen, Ultimasjef, på spørsmål om hvilke tanker festivalen har gjort seg omkring bookingen.

— Å utfordre konvensjoner er en viktig del av vårt oppdrag som festival. Vi forsøker hele tida å sprenge grensene for det som er fastsatt. Tidligere handlet dette først og fremst om hvilke toner man brukte og så videre. Men i dag er det et mye større bilde. Verkets relasjoner og kontekst er blitt viktigere faktorer, understreker Hagen.

Ultimatradisjon på Rockefeller

Ultimasjefen mener Jaga Jazzist og Britten Sinfonia har gang i samme type prosjekt.

— Mens førstnevnte har et jazzutgangspunkt som eksperimenterer mot samtidsmusikk har sistnevnte utgangspunkt i samtidsmusikken og jobber mot pop og jazz. Begge ensemblene er godt rotfesta i sine respektive sjangere. Det er et veldig bra utgangspunkt for å eksperimentere.

— Hvordan blir det å ta samtidsmusikken til Rockefeller?

— Rockefeller er en stor scene som er godt tilrettelagt teknisk sett, men publikumsutviklingsaspektet er også viktig. Vi ønsker å nå ut til nye målgrupper og det gjør vi der, sier Hagen og legger til at Ultima har lang tradisjon for å være på Rockefeller.

— Da festivalen starta på 90-tallet var det mektige konserter med blant andre Kristiansand Kunstkommando der. Dette gjorde stort inntrykk på meg som 15-16-åring. Nå håper jeg det er andre ungdommer som får samme opplevelse som jeg hadde som tenåring på Ultima.

Orkestral remix

Lars Horntveth ser også frem til å spille med det britiske orkesteret på hjemmebane.

— Det er veldig morsomt at festivalen tok tak i oss. Vi lager ikke typisk Ultima-musikk, men med Britten blir det en spennende kombo. Vi utfordrer oss selv på det rytmiske og selv om vi ikke lager pling-plong, er det mye moderne musikk i det vi driver med. Vi har jazzbakgrunnen i bunn, men innimellom stikker det ut noen korny ting, sier Horntveth.

— Til konserten har vi har laga lange orkesterpassasjer hvor Britten Sinfonia står alene og det blir en slags remix av vår egen musikk. Utfordringa er at vi også skal låte som ett orkester. Selv om temaene allerede er der, blir det på et vis både ny musikk og ny presentasjon, forteller komponisten og musikeren.

Eksport og import

Talkington tror at samarbeidet vil åpne nye dører både for orkester- og jazzpublikummet.

— Jeg håper Jaga-fans, som kanskje ikke hører så mye på orkestermusikk til vanlig, kan høre hvor fantastisk lyden er og jeg håper noen Britten Sinfonia-fans blir like bergtatt av Jaga Jazzist, som jeg ble da jeg så bandet for første gang på Moldejazzen for flere år siden.

Hun håper man vil se flere norsk-britiske samarbeidsprosjekter i fremtida.

— Å føre norske og britiske musikere sammen er ikke noe nytt kulturelt sett. Men det viktige er at utvekslingen er toveis.

Ingen musikere ønsker å bli sett på som en «eksportvare», mener radioverten.

— Musikere trenger å spille sammen med kolleger utenfor sitt eget kulturell miljø for å utveksle ideer og å finne ny kunstnerisk kjemi. På den måten kan man sette fyr på kreativiteten, bli inspirert og få nye ideer, avslutter Talkington.

