Dynamiske datalyder

Next Life drar i retning av noe mer atmosfærisk. Men på Blå blir det hardcore.

Next Life har ny besetning og er på vei i en ny uttrykksmessig retning. Men på Musikkforum og Ballades sommerfest på Blå tirsdag kveld, vil duoen hovedsakelig framføre materiale fra fjorårets album Re-Animated.

— Det blir intenst, hardt og melodiøst, sier bassist Hai Nguyen Dinh.

Nytt uttrykk?

Gamle spilldatamaskiner som Amiga 1200 og Commodore 64 har alltid spilt en viktig rolle for Next Life. Maskinlydene representerer det narrative elementet på samme måte som vokalisten gjør det for andre rockeband. De brukes ikke live, men alt som er av samplinger er hentet fra Amiga eller laget på en Commodore-maskin.

— De spiller en enda større rolle nå som vi er en person mindre i bandet.

— Hva er det som fascinerer med disse maskinene?

— Det mest fascinerende for oss som liker hard musikk er at det er harde, distinkte og klare lyder, og at det ikke er noe støy utenom. Det er rent og klart, og passer perfekt med metal og ting som er strippet for melodier fra før. For oss gir det mer dynamikk.

Next Life spiller konsertene sine foran videoprojeksjoner. Her er bakteppet til låten «Back to the Abyss».

Ledige stillinger Trondheim Symfoniorkester Produksjonssjef 12.04.26 Førdefestivalen Marknads- og kommunikasjonssjef 06.04.26 Lørenskog kulturskole Rektor 26.03.26 Hammerfest kulturskole Kulturskolelærere Band/slagverk og Dans 06.04.26 UiT Norges arktiske universitet Førsteamanuensis i musikkpedagogikk 16.04.26 Frosta kommune Kultur Tilkallingsvikar kulturskolen 03.04.26 Se alle stillinger

Roskilde et høydepunkt

I april spilte bandet på Unsound-festivalen i New York, men det er mer givende å spille lenger øst, mener Dinh.

— Roskilde i 2010 var dødskult fordi folk danset og var helt gærne. Det var bra respons i New York også, men det var ett eller annet i Roskilde som stakk seg ut. Det noe med publikum og tidspunktet vi spilte på. Vi spilte i Russland for ikke så lenge siden og det var dødskult, og vi har vært i Polen og Latvia også. Det er gøy fordi de er så takknemlig når det kommer musikk utenfra. Man skriver autografer og tar bilder med fansen, det er en helt annen verden.

Følg Ballade på Twitter

Mot det episke

Duoen jobber med et nytt album og har varslet endringer.

— Vi forandrer oss hele tiden og prøver å låte forskjellig fra skive til skive. Vi har jobbet med en ganske hard pakke i over ti år, men nå er vi interessert i å jobbe med litt nye låtstrukturer. Det er egentlig mest for å overraske oss selv.

Dinh mener at bandet går i retning av noe mer cinematisk og episk, med lengre låter enn før. Norske NoPlaceToHide og progressiv og atmosfærisk hardcore som Collossamite fra USA og Zeni Geva fra Japan er blant forbildene.

— Men på Blå blir det old school Next Life?

— Det blir back to the roots med to personer. Det er det som var utgangspunktet. Helt strippet, bare synth prog hardcore punk, sier Dinh.