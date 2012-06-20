Sluttet sirkel, ny start

Impro møter pop. The Thing møter Neneh Cherry.

Med albumet «The Cherry Thing» har trioen The Thing innledet et samarbeid med tidligere popstjernevokalist Neneh Cherry.

Med hits som Buffalo Stance, 7seconds, og en CV som inkluderer bidrag til Massive Attacks «Blue Lines», gjør Don Cherrys stedatter nå et “lavprofil comeback”, som avisen The Telegraph har kalt det.

— Det er et kick å jobbe med vokal. Det blir noe annet, det blir låter, og vi fungerer på en annen måte med vokalist. Vi fant ut at vi kunne gjøre det like demokratisk som vi gjør det som trio og vi føler at vi gjør dette sammen, sier Paal Nilssen-Love.

I skyggen av Ornette Coleman

Mens The Cherry Thing omtales som en ny start for Neneh Cherry, mener trommeslager Nilssen-Love at samarbeidet for The Things del slutter en sirkel som improvisasjonsbandet startet på i 2000.

Trioen ble startet for å spille materiale av trompetisten Don Cherry. Amerikaneren var en sentral medspiller til sjangerfornyende musikere som John Coltrane, Ornette Coleman og Albert Ayler, før han begynte å utforske musikk fra hele verden mot slutten av 60-tallet. Det brakte ham også til Europa og Skandinavia. Han stiftet familie i Sverige, og fikk stor innflytelse på blant andre Jan Garbarek og Arild Andersens måte å forholde seg til musikk på.

Cherry-engasjementet til The Thing startet med en tanke om at musikeren ikke har fått oppmerksomheten han fortjente etter sin død i 1995.

Nilssen-Love trekker fram enkelheten i trompetspillet, melodiene, og måten Cherry jobbet på rytmisk på som en del av bakgrunnen for at han startet “tribute”-bandet med Ingebrigt Håker Flaten (bass) og Mats Gustafsson (saksofon).

Neneh Cherry og The Thing: «Accordion»

Lærerik prosess

Etter å ha debutert i 2000 med Cherrys låter på repertoaret har den produktive trioen gitt ut en mengde album og spilt med en lang rekke gjester.

Med instrumentalister som Thurston Moore og Jim O’Rourke fra Sonic Youth, Joe McPhee og Otomo Yoshihide, har The Thing ofte tilført ny energi til allerede tydelige grunnideer. Yeah Yeah Yeahs, PJ Harvey, The White Stripes, Ornette Coleman, Cato Salsa Experience, Albert Ayler, Art Ensemble of Chicago, egne improvisasjoner, og en og annen slenger fra Don Cherry, har preget repertoaret.

Med «The Cherry Thing» har bandet flyttet fra improdelen av Smalltown Supersound til pop-rock-delen. Og i ”skyggen” av Neneh Cherry har The Thing fått oppmerksomhet i deler av musikkpressen de tidligere var et ukjent navn for. Om det skulle forplante seg i den etablerte popbransjen er Nilssen-Love redd for at strikken kan strekkes for langt.

— Jeg skal innrømme at jeg er spent på hvordan dette vil fungere og hvordan det går for musikken. Jeg håper at den ikke lider av apparatet rundt. Jeg er veldig streng på at bandet ikke skal reise rundt å gjøre showcasekonserter på 20 minutter. Det er viktig at musikken lever det livet den skal og at man ikke går med på kompromisser på scenen.

Men til tross for en liten skepsis, mener Nilssen-Love det er riktig for bandet å kjøre dette løpet nå.

— Vi har holdt på i tolv år og en del plater, og vi har jobbet med mange ulike gjester som har tilført mye til musikken og omvendt. Nå jobber vi på en helt annen måte og Neneh er villig til å gjøre ganske mye faenskap mellom versene, for å si det på den måten. Jeg tror det er smart for gruppen å finne ut hvordan vi kan fungere som et komp, men vil vi veldig gjerne tyne den rollen og løse det opp og spille musikk på scenen som fire personer. Jeg tror nok at vi kommer til å lære mye av dette, sier han.

Raskt inn, raskt ut

Albumet er en bekreftelse på The Things eklektiske holdning. Foruten Don Cherrys Golden Heart har bandet med låter av så forskjellige artister som The Stooges, Suicide og MF Doom.

Innspillingen har også bragt sammen to måter å forholde seg til et studio på.

— Vi foretrekker å gjøre ett take, og ferdig med det. Vi har ikke tid til å jobbe med samme låt i flere timer eller dager som et rockeband. Da forsvinner gnisten i det også.

— Neneh er mer studiofeinschmecker. Mannen hennes, Cameron McVey, har produsert veldig mange artister, så de har nok jobbet med det i ettertid. Men hun ble jo med på det, og det er flere av låtene som er første take. Vi spilte inn to timer med musikk og intensjonen er at det skal komme mer senere, sier Nilssen-Love.

The Cherry Thing spilles på Træna 5. juli, Kongsberg 7. juli og Molde 20. juli. Øvrige europeiske datoer finnes her.