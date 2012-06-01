Jevn jazzstrøm

Nasjonal Jazzscene øker publikumstallene.

Den nasjonale jazzklubben Nasjonal Jazzscene har lokaler i Karl Johans Gate i Oslo sentrum og har en kapasitet på 300 personer.

Klubben har om lag 150 konserter i året. I 2011 var gjennomsnittet 123 publikummere per konsert, mot 111 i 2010. Første sesong i 2012 er gjennomsnittet 135 besøkende personer per konsert.

Daglig leder Linda Skipnes Strand mener i en pressemelding at det er en jevn strøm av besøkende på alle konserter som er trenden i besøket, og ikke høyt besøk på store headlinere.

