Jazz

Moldejazz-sjef til Nasjonal jazzscene

28.11.2012
Embret Rognerød

Jan Ole Otnæs er ansatt som ny daglig leder i Nasjonal jazzscene.

– Vi er veldig glade for at Jan Ole Otnæs nå ønsker å lede landets hovedscene for jazz. Hans brede arrangørerfaring og kompetanse som leder av Moldejazz, store nettverk i inn- og utland og rike jazzkunnskap, vil tilføre Nasjonal jazzscene enormt mye, sier styreleder Nasjonal jazzscene Magnar Bergo i en pressemelding.

Otnæs har vært daglig leder i Moldejazz siden 2001. Han har også vært ansatt som kulturhussjef i Bodø.

Han har i tillegg hatt en lang rekke tillitsverv i lokale, regionale og nasjonale kulturorganisasjoner, blant annet i Norsk kulturråd og som mangeårig styreleder i Norsk jazzforum.

Otnæs vil tiltre stillingen våren 2013.

