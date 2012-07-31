Nasjonal Jazzscene arrangerer barnefestival.

Unge talenter fra Norge, Japan og Ukraina skal opptre på festivalen i Oslo 12. august.

Formålet med Kids in Jazz er å «synliggjøre gevinsten med gehørsbasert musikkopplæring, og å vise hva man kan oppnå ved å eksponere barn for jazz i ung alder», ifølge Nasjonal Jazzscenes hjemmesider.

Sapporo Junior Jazzschool, Polina Tarasenko og elever fra Voss Jazzskule er blant deltakerne.

Kids in Jazz arrangeres også på Barnas Jazzhus i Kråkstad og i Ski Rådhusteater.