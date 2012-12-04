Victoria på CNN-toppliste

CNN har publisert en liste over det de mener er Europas beste jazzklubber.

Sammen med kjente spillesteder som Porgy and Bess i Wien, A-Trane i Berlin og Ronnie Scott’s i London har TV-kanalen funnet plass til Victoria, Nasjonal jazzscene på listen.

CNNs journalist omtaler Victoria som en sofistikert scene med en skikkelig jazzatmosfære.

I forrige uke ble det kjent at daglig leder i Moldejazz Jan Ole Otnæs i Nasjonal jazzscene fra våren 2013.