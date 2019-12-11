Artist eller turnearrangør og vil klimakutte? Her starter du

Hvordan turnere grønnere? Nå kan alle klimakutte konsert- og reisevirksomheten ved hjelp av en ny guide.

Gjennom 2019 har deler av musikkbransjen tatt inn over seg klimakrisen og gått ut og sagt at de ser etter hvor de kan kutte egne CO2-utslipp.

– Musikkbransjen er blant de aller mest reiseglade her til lands, påpeker miljørådgiver.

– Det skal ikke finnes et valg mellom klimavennlig eller ikke for arrangører, mener musikstudentenes representant.

Music Norway og rådgiver Julie Forchammer har nå publisert konkrete tips til hvordan artister, deres apparat, og arrangører, kan bidra. Noen er allerede godt i gang, mens andre kan velge seg ut noen punkter som er relevante for dem og begynne der, mener Forchhammer. Siden Music Norway er eksportorganet til musikkbransjen, og direkte pådriver for musikeres reisevirksomhet. Reisestøtten til Music Norway er deres mest populære tilskuddsordning, ifølge deres egen omtale.

Her er guiden deres: 11 tips for grønnere turneer

Planlegg, planlegg, regn ut … og samarbeid

Guidens første tiltak heter snakk sammen før konsertene bookes. Mange av de andre punktene går også på planlegging – så man får mest mulig ut av hver «reiseenhet», eller «energienhet» – samarbeid – og evaluering. De anbefaler også en karbonkalkulator for hele produksjonen (den finnes her).

I tillegg presenterer de en slags klimakutt for dummies, en kjapp «Dette kan alle gjøre», helt uavhengig av type aktør. Avsenderne gir oss topp tre tips til å redusere klimagassutslippene

– fly mindre

– etterspørre grønne leverandører

– bruke strømnettet fremfor dieselaggregater.

Bassist Sverker Rundquist satt i studentutvalget ved Norges Musikkhøgskole fram til i vår, og tok initiativ til fokus på grønnere musikerkarrierer ved utdanninga. Ballade spør ham: er dette det dere trenger?

– Dette er gode idéer og tiltak! En kan stusse litt over at det er så pass mange og små ting, men jeg syns det gjør det tydelig at det meste vi gjør har en innvirkning på klimaet og at det ikke fins en løsning på problemet, men at endring må til overalt, mener Rundquist.

Studentrepresentanten: – Det skal ikke finnes et valg mellom klimavennlig eller ikke!

– Jeg vil også tro at om vi alle sammen blir flinkere til å stille alle kravene til arrangører vil alle småting etterhvert bli satt i system og bli selvfølger. Men det krever at alle tar sitt ansvar, sånn at arrangørene ikke kan velge mellom de som satser på klimavennlig virksomhet og stiller krav, og de som ikke gjør det og kanskje dermed er litt enklere og billigere å deale med. Det skal ikke finnes et valg mellom klimavennlig eller ikke!

Studentrepresentanten liker at rådene fokuserer på publikum:

– Vi musikere kan påvirke langt flere enn oss selv – både gjennom konkrete ting, som når du krever sykkelparkering og kollektivtransport, men også gjennom å fortelle om, og inspirere gjennom, vårt arbeid med miljø. Her tror jeg vi som musikere og forbilder, som vi jo faktisk er, de kommer jo for å høre på oss, har en makt å påvirke som vi bruker altfor lite, sier Sverker Rundquist.

Trenger tall

Til Music Norway sier Julie Forchammer:

– Det hadde vært enormt nyttig å vite musikkbransjens samlede utslipp, men per i dag finnes det ikke noen nøyaktige tall på det. Noen burde regne på det og lage en rapport, det hadde vært fantastisk. Det jobber omtrent 100.000 i den norske kultursektoren så hvis vi klarer å halvere utslippene herfra snakker vi om store reelle kutt av klimagasser, sier Forchhammer.

– Hva er den største klimagassutslippskilden til musikkbransjen og hvordan kan man redusere den?

– Fem millioner nordmenn flyr mer enn 50 millioner europeere. Og musikkbransjen er blant de aller mest reiseglade her til lands. En reduksjon i flyreiser og bedre planlegging av reiser vil gi store utslippskutt. Men musikkbransjen er ikke bare gode til å fly, vi er også gode til å shoppe. Ved å sette miljøkrav på alle slags innkjøp og leveranser kan vi gjøre en stor forskjell også. Så skal det bli spennende å se hva som skjer i leverandørleddet for teknisk utstyr fremover. Klarer vi for eksempel å få til et bytte fra engangsbatterier til oppladbare vil vi spare både miljøet og kostnader, sier Forchhammer.

Kulturrådet har tidligere i år varslet at de ønsker å knytte klimakutt til økonomisk støtte – les om det her.

I tillegg til egen virksomhet, har Julie Forchammer vært rådgiver i Regnskogfondet, miljøsjef for Øyafestivalen og festivalsjef for Vinjerock.

