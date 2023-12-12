Ole Paus er død: Alt vi vet er at alt blir savn

Kunstneren, kritikeren og sangdikteren har vært en kraft i musikklivet vårt i over et halvt århundre. I natt gikk han bort, nær 77 år gammel.

Takk for hvert bidige øyeblikk med deg, elskede Pappa.

Døden kom som engel og befrier, og du åndet ut med smil og jubel om dine lepper til linjen «alt vi vet er at alt blir savn når det er over» fra sangen «Veierland».

Ole Paus’ sønn, komponist Marcus Paus, delte denne rørende hilsenen i sosiale medier etter farens bortgang natt til 12. desember. Ole Paus sovnet stille inn på Drammen sykehus med noen av de nærmeste rundt seg, fortalte manager Arne Aronsen til VG.

Marcus Paus siterte også noen linjer fra sangen «Hvor langt, hvor lenge» av Ole Paus og Kari Iveland, en sang fra albumet Avslutningen (2013):



Min tid skal komme, ja snart er den her,

Og da er jeg klar til å fare.

Da bryter jeg opp ifra alt jeg har kjær,

Og blir til en stillhet i svaret.

VGs musikkanmelder Stein Østbø skrev om albumet Avslutningen – som etter planen skulle være den siste plata i Paus’ karriere – at det var «den folkekjære artistens endelige skritt inn i venteværelset til det uunngåelige mørket ved livets ende»: Det høres kanskje brutalt ut, men Ole Paus har for lengst innsett sin egen dødelighet. «Avslutningen»s viktigste budskap handler om å kjenne sin egen forgjengelighet, om å akseptere vår tilmålte tid på jorden.

Dikteren Øystein Hauge skrev denne hilsenen til visekunstneren, med et nikk til hans store albumserie Paus-posten fra 1970- og 90-tallet:

Denne morgonen kom Paus-posten med ei ekstrautgåve: «Alt vi vet er at alt blir savn når det er over» (frå songen «Veierland»). Takk for dei mange tiåra med deg, med songane dine, tekstane dine, her i vårt lille land, Ole Paus (09.02.1947-12.12.2023).

LES OGSÅ Ole Paus: Kommandør av St. Olavs Orden

Statsminister Jonas Gahr Støre sier til VG i forbindelse med Paus’ bortgang at han var «både en sylskarp satiriker og en hjertevarm poet som satte ord på våre innerste følelser».

– Jeg har satt stor pris på Ole Paus’ musikk og kritiske og humoristiske meldinger gjennom mange tiår. Hans stemme og tone vil bli savnet! I dag går mine tanker til hans nærmeste, sier Støre.

Kultur- og likestillingsminister Lubna Jaffery sier til NRK at Paus var en stor kunstner som var med på å gjøre oss til et «vi» i Norge:

– Han var modig, han pirket i oss, og samtidig satte han inderlig vakkert ord og tone på mange av de ømmeste, såreste og innerste følelser vi har.

NRK har samlet flere reaksjoner fra musikk- og kunstlivet. Jan Eggum omtaler Paus som sin største inspirator, skuespiller og musiker Jon Niklas Rønning beskriver et bunnløst savn. NRKs kulturkommentator Inger Merete Hobbelstad sier Ole Paus var en blanding av ironisk og inderlig, og med det både skarpt engasjert og varm.

– Han har vært en gave i mitt liv helt frem til det siste, sier Ketil Bjørnstad, som til NRK beskriver Paus som en som «alle lyttet til», og som «alle har lært av», uansett alder.

– Mange vil si at Norge blir ikke helt det samme uten ham, og det skal bli rart å leve uten ham. Han har vært en vokter for hele landet, men jeg vil på en dag som denne kanskje betone hvilken fantastisk kjærlighetsdikter han var, først og fremst, sier Bjørnstad.

HØR OLE PAUS i den siste utgaven av podkasten til Tono, i samtale med musiker Torgny Amdam i januar 2022