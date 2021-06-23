Arve Tellefsen og Arild Erikstad

Arve Tellefsens musikerliv til scenen

23.06.2021
Til høsten kommer forestillingen om mennesket, musikeren, artisten og brobyggeren Arve Tellefsen. 85-åringen spiller selv hovedrollen i den levende samtalen med Arild Erikstad, som vil gjeste fire utvalgte scener i oktober.

Arve Tellefsen har brakt mennesker sammen med sin trofaste fiolin i over 70 år, men denne gangen lar han fiolinen spille andrestemmen, heter det i pressemeldingen om forestillingen «Et musikerliv». I en levende samtale med kulturjournalist og programleder i NRK, Arild Erikstad, veves Tellefsens fortellinger sammen med høydepunkter fra arkivene.

– Da jeg først fikk høre om ideen til en slags forestilling om mitt musikerliv, ble jeg både innbilsk og smigret, men etter at tanken på dette hadde sunket inn, ble følelsen av skrekk og gru dominerende. Hva har jeg å fortelle om som skulle interessere andre, sier Arve Tellefsen.

Forestillingen omtales som et nært og åpent møte med fiolinvirtuosen, formidleren og mesteren Arve Tellefsen.  (Foto: Morgen Krogvold)

– Initiativtaker Helge Westbye (direktør i Grappa musikkforlag, red. mrk.) foreslo at Arild Erikstad og jeg kunne samtale om opplevelser og inntrykk jeg har vært med på i et forholdsvis langt liv. Min beundring for hva Arild har bidratt med gjennom spennende musikk- og kulturprogram på NRK TV gjorde at jeg fikk lyst til å være med på dette, selv om det fortsatt virket skremmende, fortsetter Tellefsen.

Forestillingen omtales som en reise gjennom oppturer og nedturer, som musiker og menneske. Den er satt sammen av arkivklipp fra blant annet NRK, levende samtale på scenen og selvsagt musikalske innslag fra mesteren selv. Skuespiller og tidligere kulturminister og teaterdirektør Ellen Horn har regi på forestillingen.

I 2021 fyller virtuosen Arve Tellefsen 85 år. Han har lenge hatt lyst til å samle opp tråder fra sitt liv både på og bak scenen. Siden 1960-tallet har han vært den dominerende, klassiske utøveren i Norge, også som norsk utøver på internasjonalt nivå. Han har betydd enormt mye for den klassiske musikkens synlighet i Norge, og omtales som en musiker med et ustoppelig behov for å begeistre og bevege publikum.

– Min musikalske smak har hele tiden forandret seg slik hele verden rundt meg forandrer seg. Jeg tok toget fra Trondheim til Oslo for første gang da jeg som 15-åring hadde spart penger for å ta et par timer hos Ernst Glaser. Jeg husker timene meget godt, og jeg husker også at reisen over Dovrefjell gjorde et mektig inntrykk på meg. Jeg gjorde den samme reisen nå i vinter. Dovrefjell har antakelig ikke forandret seg særlig mye, men min opplevelse av Dovrefjell var helt annerledes, sier Arve Tellefsen.

Forestillingen «Et musikerliv» har premiere på Britiannia i Trondheim søndag 3. oktober, og fortsetter så til Sentralen i Oslo (torsdag 7. oktober), Kilden i Kristiansand (tirsdag 12. oktober) og til slutt Ole Bull Scene i Bergen (mandag 18. oktober).

