Rune Brunslid

Rune Frank Brunslid, ny generalsekretær i Norges Korforbund fra 1. juni 2023.(Foto: Norges Korforbund)

AktueltBransjen

Rune Frank Brunslid er ny generalsekretær i Norges Korforbund

Publisert
22.05.2023
Skrevet av
- Red.

Brunslid overtar etter Marianne Bremnes, som ledet organisasjonen fra juni 2021.

Brunslid har fylt flere ulike roller i Norges Korforbund gjennom 11 år, blant annet som fungerende generalsekretær siden september 2022. Han er godt kjent med organisasjonen og har et stort nettverk i bransjen, melder Korforbundet, som også forteller at Brunslid har vært kordirigent i nesten 40 år, blant annet med musikalsk ansvar for blandakoret Cantato fra Rygge i Viken fylke, at han har lang erfaring med alle typer kor, er en skolert sanger og har studerts korpsledelse ved Norges musikkhøgskole.

Brunslid har også erfaring fra drift og logistikk i industrien, og har vært tillitsvalgt og medlem av flere styrer.

– Jeg gleder meg til å få være med å utvikle organisasjonen videre. Vi har mange gode ressurser blant våre ansatte og tillitsvalgte, sier Brunslid, som ser fram til å bidra til å synliggjøre og heve statusen til kor og korsang. – Jeg ønsker at vi skal jobbe aktivt sammen med andre organisasjoner i frivilligheten og sørge for å legge til rette for bedre rammebetingelser også for den «voksne kulturaktiviteten», sier han.

Trond Håskjold, president i Norges Korforbund, er glad for å ha Brunslid med på laget fremover. – Vi er nå godt i gang med aktivitetene etter pandemien, og strategi- og handlingsplanen har lagt klare retninger for vårt arbeid fremover.

Rune Frank Brunslid tiltrer i stillingen 1. juni 2023.

 

Norges KorforbundRune Frank BrunslidTrond Håskjold

Ledige stillinger

Trondheim Symfoniorkester

Produksjonssjef

12.04.26
Førdefestivalen

Marknads- og kommunikasjonssjef

06.04.26
Lørenskog kulturskole

Rektor

26.03.26
Hammerfest kulturskole

Kulturskolelærere Band/slagverk og Dans

06.04.26
UiT Norges arktiske universitet

Førsteamanuensis i musikkpedagogikk

16.04.26
Frosta kommune Kultur

Tilkallingsvikar kulturskolen

03.04.26
Se alle stillinger

Relaterte saker

Flere saker

