FOLKELARM rysstad Jussi 1 scaled 4bfce37bcc

Johanna-Adele Jussi og Kim Rysstad blir å se på Folkelarm, Oslo, i november.(Foto: Eirik Heim / Niklas Berglund)

20 folkemusikknavn er valgt ut til å spille på Folkelarm i november

22.08.2022
- Red.

Her er artistene som spiller på høstens store folkemusikktreff i Oslo.

For 17. gang finner Folkelarm sted på Riksscenen i Oslo 24.–27. november. Arrangørene skriver i en pressemelding at de byr på folke- og verdensmusikk i full bredde. Hvert år blir både internasjonale og nasjonale delegater fra musikkbransjen invitert til bransjetreffet som har som mål å markedsføre norske og nordiske folkemusikkartister. Folkelarm startet torsdag formiddag med seminarer og avsluttes med festkonsert med utdeling av FOLKELARMPRISENE på kvelden. Fredag og lørdag er det konserter, dansespill, finale i Iintrofolk og oslokappleik.

Da en av artistene, Kim Rysstad, ga ut sin applauderte skive Or Setesdal, sa han at han hadde gjenoppdaga folkemusikken:
– Det å få være ein av dei som held tradisjonen i live så den ikkje døyr ut er viktig for meg. Nå er popstjerna også ei slags folkemusikkstjerne – og blant de 20 som er valgt ut til Folkelarm.
Rysstads sitat er fra presseskrivet til plata da den var klar i februar i år.

To store gammeldansgrupper; Jutullaget og Lendmenn, samt flere solister skal spille dansbare konserter på Folkelarm. I tillegg blir det solospel og bygdedans til langt på natt fredag og lørdag.

Artistene som er valgt ut til Folkelarm 2022 er:
Almir og Daniel (Norge/Bosnia/Serbia), Anna Ekborg (Sverige), Erlend Viken Trio (Norge), Gangar (Norge), Johanna-Adele Jussi (Norge, bildet over), Julie Alapnes (Norge), Jutullaget (Norge), Kartellet (Norge), Kim Rysstad (Norge, bildet over), Lendmenn (Norge), Lerkefalk (Norge), Mads Erik Odde (Norge), Northern Resonance (Sverige), Tallari (Finland), Theo. (Finland), Tundra Electro (Norge/Finland), Umbra (Island), Viik (Norge/Danmark), Vågspel (Sverige), Østerlide (Norge).

Disse 20 er valgt ut blant 155 som søkte om spillejobb på Folkelarm.

Folkelarm kaller seg for mer enn et bransjetreff.

