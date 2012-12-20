Publikumsrekord på Nasjonal Jazzscene

Nasjonal Jazzscene på Karl Johans gate i Oslo har en kapasitet på 300 personer. I 2011 var gjennomsnittet 123 publikummere per konsert, mot 111 i 2010.

Den positive utviklingen har fortsatt i år, med en økning på 10 prosent i høst sammenlignet med i vår. Totalt sett er også 2012 merkbart bedre enn 2011, med en økning på rundt 13 prosent.

– Trofast publikum

Høstsesongen er dermed den best besøkte i Nasjonal Jazzscenes historie, ifølge daglig leder Linda Skipnes Strand.

– I Nasjonal Jazzscenes første år var gjerne trenden at mange kom for å høre de store utenlandske headlinerne, men at mer ukjente og norske navn trakk forholdsvis lite folk. I dag er publikumsstrømmen mer jevn og de fleste konsertene er godt besøkt. Et økt salg av sesongkort tyder også på et stadig mer trofast publikum, sier Skipnes Strand til Ballade.

Bernhoft fylte salen

Konserten med Jarle Bernhofts «Spirit In The Dark»-band fylte salen på Victoria til randen. I tillegg nevnes åpningskonserten med Action Jazz og Snah og feiringen av Sidsel Endresen, Jøkleba og Elephant9 med Reine Fiske som populære konserter i 2012. Internasjonale artister som John McLaughlin og Allan Holdsworth, samt Conexions-konserten med Jaga Jazzist og Britten Sinfonia var også med å trekke publikumstallet opp.

Linda Skipnes Strand blir for øvrig ny markedssjef i Nordland Musikkfestuke i 2013. Avtroppende Moldejazz-general Jan Ole Otnæs overtar som daglig leder for Nasjonal Jazzscene.

Nylig ble Nasjonal jazzscene kåret til en av de ni beste jazzklubbene i Europa av .