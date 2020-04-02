Rekordmange søkere til Norsk Ungdomssymfoniorkester

– Det har vært en utfordrende prosess å velge ut hvilke av de unge musikerne som får bli med i orkesteret, forteller Christine Bratlie, produsent i NUSO, i en pressemelding. – Det kom inn rekordmange søknader fra unge musikere over hele landet. Hele 164 ungdommer søkte om å være med i orkesteret, som er en økning på over 40 prosent fra forrige søknadsfrist i 2018. Det er svært gledelig å se den positive utviklingen i søkertallet til NUSO i år, og ikke minst det høye musikalske nivået på søkerne. Dette lover godt for rekrutteringen av neste generasjon orkestermusikere, sier Bratlie.

Uttaket er nå klart, og her kan du se listen over musikerne.

Fire samlinger over to år

Etter planen skal orkesteret møtes for første gang på sommersamling i Hønefoss 8. – 16. august, hvor de blant annet skal spille Camille Saint-Saëns orgelsymfoni sammen med organist Hannah Marie Carding. Dirigent er Torodd Wigum. Avslutningskonserten i Oslo 16. august vil være en del av det offisielle festivalprogrammet til Oslo

Kammermusikkfestival.

Deltakerne skal så møtes igjen på høstsamling i Sandnes/Stavanger i oktober, der temaet for konserten vil være «instrumenter i fokus». NUSO skal fremføre et bestillingsverk av Nils Henrik Asheim med forsterkede grupper på instrumentene obo, fagott, kontrabass, harpe og orgel. I tillegg fremføres verker med fagott- og orgelsolister.

I 2021 er det klart for periodens to siste samlinger: sommersamling i Trøndelag og høstsamling på Hamar med latinamerikansk musikk på programmet.

– Vi håper koronasituasjonen vil bedre seg innen august, og planlegger for å gjennomføre årets sommersamling som vanlig. Vi følger selvsagt situasjonen tett, og vil til enhver tid følge helsemyndighetenes råd og anbefalinger hva gjelder avvikling av større arrangementer, forteller Bratlie.