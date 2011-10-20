– Tok det som et stunt

Men det trengs mer langsiktig planlegging, sier POING-medlem Frode Haltli om årets Ultimaerfaring.

Årets utgave av samtidsmusikkfestivalen Ultima fikk gode kritikker.

— Både i tradisjonelle og mer eksperimentelle konsertrammer har opplevelsene vært store, mener Aftenposten, mens Dagsavisen holdning til årets festival er at “Poings programmering har gitt rom til noen av de viktigste nordiske komponiststemmene. Det siste er det viktigste en festival som Ultima kan gjøre”

— Vi tok dette som et stunt og vi kom inn sent, men jeg synes vi fikk til et bra program, sier Frode Haltli.

Spesiell festival

I mars, et halvt år før festivalavviklingen, takket trioen POING, med Rolf-Erik Nystrøm, Håkon Thelin og Haltli, ja til å co-programmere Ultimafestivalen i samarbeid med kunstnerisk leder Luca Francesconi fra Italia. Sistnevnte avsluttet sitt engasjement etter festivalen, tidligere enn planlagt, mens POING ikke er blant søkerne på den ledige stillingen.

Les også:

Haltli vil ikke kommentere lederstrukturen i Ultima, der det administrative- og kunstneriske ansvaret er delt, men mener at det kunstneriske lederskapet må ha et godt overblikk over økonomi og administrasjon.

— Ultima er en spesiell festival med den medlemsstrukturen den har. Det trengs en kunstnerisk leder som kan sette seg ned å ta tak i alt det der. Det er mange involvert som må samles under samme paraply. Det trengs tid og man skal ha goodwill fra medlemmene for å få til en bra festival. Dette krever grundig arbeid, noe en ny kunstnerisk leder må ta tak i, sier han.

Ikke nok tid

Haltli oppgir personlige årsaker og vanskeligheter med å kombinere jobben med karriere som utøvende musikere som årsakene til at POING ikke ønsker å søke seg videre i Ultima.

— Å være festivalsjef kan man slå fast er en fulltidsjobb, og det tror jeg det blir uansett måten man velger å gjøre det rent formelt. Vi har ikke tid til dette rett og slett. Vi gikk inn med et bestem mål for øyet, å lage årets program, men det å være kunstnerisk leder er ganske mye mer enn det.

Ultimas styre leter etter ny kunstnerisk leder i de nordiske landene. Haltli mener at en utenlandsk leder kan fungere bra, og at det ikke er lett å tiltrekke seg norske søkere.

Ledige stillinger Trondheim Symfoniorkester Produksjonssjef 12.04.26 Førdefestivalen Marknads- og kommunikasjonssjef 06.04.26 Lørenskog kulturskole Rektor 26.03.26 Hammerfest kulturskole Kulturskolelærere Band/slagverk og Dans 06.04.26 UiT Norges arktiske universitet Førsteamanuensis i musikkpedagogikk 16.04.26 Frosta kommune Kultur Tilkallingsvikar kulturskolen 03.04.26 Se alle stillinger

— Har man ambisjoner i den retningen er det en optimal jobb å ha. Det er en fantastisk organisasjon sånn sett.

— Men det er generelt mangel på kvalifiserte leder i kulturlivet. Man kan si at mange som er kvalifisert kanskje har andre ambisjoner, fordi for å være leder for Ultima må man ha en stor kunstnerisk ballast. Kanskje mer enn hos en del andre institusjoner fordi Ultima favner bredt, men samtidig er såpass spesialisert.

Les også:

Prestisje

Haltli håper ny kunstnerisk ledelse kan utnytte de mange mulighetene som ligger i den brede medlemsstrukturen.

— At mye handler om å utnytte potensialet der et viktig poeng. Produksjonsbudsjettet er ikke så stort hvis man sammenligner med andre store festivaler, men samarbeidet med medlemmene er en bærebjelke som er viktig å få utnyttet maksimalt, mener Haltli.

Men POING får kanskje en fast plass i programmet framover?

— Det er heller en viss fare for det motsatte. Utover medlemmene synes jeg ingen bør ha fast plass på Ultima. Det bør være en festival det er knyttet prestisje til å bli spilt på som komponist, også å få spille på som musiker. Det skal henge høyt, og ikke være en selvfølge for noen, heller ikke for oss.

Styrelder Ingrid Røynesdal karakteriserer ansettelsesprosessen som god, men kan ikke si når ny kunstnerisk leder blir offentliggjort.