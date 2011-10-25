Jazz

Gylden eksplosjon

Publisert
25.10.2011
Skrevet av
Carl Kristian Johansen

Marius Neset med band spiller på Nasjonal Jazzscene.

Marius Neset ble tildelt årets JazZtipendiat under årets Moldejazz. Det betyr at han skal urfremføre et verk på neste års jazzfestival i Molde sammen med Trondheim Jazzorkester.

JazZtipendiat-juryen mente i sommer at Neset «har en usedvanlig teknikk og tonekvalitet kombinert med et enormt rytmisk overskudd. Han er samtidig en sensitiv og lyttende musiker, som tilpasser seg de ensemblene han medvirker i.»

Torsdag 27. oktober spiller Neset på Nasjonal Jazzscene med bandet Marius Neset Golde Xplosion, der også Magnus Hjort, piano, Peter Eldh, bass, og Martin France, trommer, medvirker.

Neset er også involvert i bandene People Are Machines, Kaktusch og JazzKamikaze.

GenreJazz

Ledige stillinger

Trondheim Symfoniorkester

Produksjonssjef

12.04.26
Førdefestivalen

Marknads- og kommunikasjonssjef

06.04.26
Lørenskog kulturskole

Rektor

26.03.26
Hammerfest kulturskole

Kulturskolelærere Band/slagverk og Dans

06.04.26
UiT Norges arktiske universitet

Førsteamanuensis i musikkpedagogikk

16.04.26
Frosta kommune Kultur

Tilkallingsvikar kulturskolen

03.04.26
Se alle stillinger

Relaterte saker

