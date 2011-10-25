Gylden eksplosjon

Marius Neset med band spiller på Nasjonal Jazzscene.

Marius Neset ble tildelt årets JazZtipendiat under årets Moldejazz. Det betyr at han skal urfremføre et verk på neste års jazzfestival i Molde sammen med Trondheim Jazzorkester.

JazZtipendiat-juryen mente i sommer at Neset «har en usedvanlig teknikk og tonekvalitet kombinert med et enormt rytmisk overskudd. Han er samtidig en sensitiv og lyttende musiker, som tilpasser seg de ensemblene han medvirker i.»

Torsdag 27. oktober spiller Neset på Nasjonal Jazzscene med bandet Marius Neset Golde Xplosion, der også Magnus Hjort, piano, Peter Eldh, bass, og Martin France, trommer, medvirker.

Neset er også involvert i bandene People Are Machines, Kaktusch og JazzKamikaze.