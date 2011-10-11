Lisenskurs for musikere

MFO guider utøvere som eier sine innspillinger selv.

7. november arrangerer fagforeningen Musikernes Fellesorganisasjon (MFO) et kurs for utøvere som eier eller, vil eie, sine egne plateinnspillinger og lisensiere disse til samarbeidspartnere.

MFO stiller med advokat Lars Christian Fjeldstad og jurist og manager Jan Erik Haglund som kursholdere.

Kurset vil ha hovedvekt på lisensavtalens sentrale bestemmelser, som omfang, varighet og økonomiske vilkår, men skal også tas også opp andre temaer for mastereiere.

Kurset finner sted i Møllergata 10, og starter klokka 13:00 med beregnet varighet 3 timer.

