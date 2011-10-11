Bransjen

Lisenskurs for musikere

Publisert
11.10.2011
Skrevet av
- Red.

MFO guider utøvere som eier sine innspillinger selv.

7. november arrangerer fagforeningen Musikernes Fellesorganisasjon (MFO) et kurs for utøvere som eier eller, vil eie, sine egne plateinnspillinger og lisensiere disse til samarbeidspartnere.

MFO stiller med advokat Lars Christian Fjeldstad og jurist og manager Jan Erik Haglund som kursholdere.

Kurset vil ha hovedvekt på lisensavtalens sentrale bestemmelser, som omfang, varighet og økonomiske vilkår, men skal også tas også opp andre temaer for mastereiere.

Kurset finner sted i Møllergata 10, og starter klokka 13:00 med beregnet varighet 3 timer.

Mer informasjon på denne siden.

Relaterte saker

Alfons Karabuda

Frihetskamp for stemme og tone

Spørsmål om ytringsfrihet er aktuelle som aldri før. Nå vil norske musikere og komponister etablere et alternativ til forfatteres fribyordning.

Smell for Rogafest

Underskudd bremser utbetalinger til artister.

Lovly.no

Vil engasjere

Den norske tjenesten Lovly.no pusses opp, blant annet for å inspirere musikkbloggere.

Magnar Bergo

Vil bygge uformelt kulturnettverk

Å samle kulturlivet i én organisasjon etter modell av Idrettstinget virker vanskelig å gjennomføre etter helgens landsmøte i Norsk Musikkråd....

Renée Rasmussen

Opprørt og skuffet

Å legge ned Rikskonsertenes offentlige konserter vil føre til et dårligere konserttilbud, mener Renée Rasmussen i MFO.

Marius Neset

Gylden eksplosjon

Marius Neset med band spiller på Nasjonal Jazzscene.

Flere saker

Ny seminarserie i Bergen for å få flere kvinnelige komponister

«Nye stemmer» holdes for første gang denne helgen. Serien tilbyr gratis undervisning til kvinner som ønsker å komponere profesjonelt.

Bilde fra Festspillene Helgeland

Kulturlivet mot sparebankenes kundeutbytte – advarer mot tap av samfunnsverdi

Sparebankenes prioritering av kundeutbytte framfor samfunnsutbytte truer festivaler, lokalmiljø og kulturtilbud til barn og unge, melder en rekke aktører i...

Kaizers Orchestra

Ballade video: Dine gamle dager er nå

Ti nye videoer, to premierer. Dobbel dose Röyksopp (med Astrid S.), Anna Of The North, FLTY BRGR GRL, Therese Ulvan,...