Musikkritikerne velger seg Elisabeth Teige i Elektra

Hun har imponert mange med sin sang og rolletolkning i Strauss’ greske tragedie.

Kritikerlaget delte mandag ut sine kritikerpriser i dans, musikk og teater for 2022–2023. Musikkprisen gikk til sanger Elisabeth Teige for rollen som Krysotemis i Richard Strauss’ Elektra.

Teige har seilt opp som lyrisk-dramatisk sopran av internasjonalt format, heter det i tildelingstalen, som også peker på at Teige spesialiserer seg på litteraturens største og mest krevende roller: Teige har gjort tittelrollene i Puccinis Tosca, Madama Butterfly og Turandot og Leonore i Beethovens Fidelio – og ikke minst inntatt Wagner-sopranenes øverste hylle.

Kritiker og redaktør Hilde Halvorsrød sa videre i tildelingstalen at «mange har med rette fremhevet den egenartede klangen. Den er nemlig usedvanlig rik og mangefasettert, samtidig som den er tett, samlet og full av kjerne. Det er mange sangere som har en flott klang med mye kjerne, men for Teige er dette på en måte bare grunnfjellet. Inni klangen skjer det masse; den flommer over av nyanser og sjatteringer og er så meningsmettet at den treffer tilhøreren rett i mellomgulvet.» Hun trakk også fram at Teige kunne fått utmerkelser i en skuespiller-/teaterkategori; «med denne rollen gjør Elisabeth Teige nok en gang skam på det seiglivede ryktet om at operasangere er dårligere skuespillere. Hun virker like oppslukt av rollene sine som den mest dedikerte method-actor, og resultatet er ofte en rolletolkning som også kunne nomineres til Kritikerprisen i teater.» Halvorsrød talte på vegne av medlemmene, som har stemt fram vinnerne.

De nominerte til årets kritikerpris i kategorien musikk var kunstnerisk lag og medvirkende i Iannis Xenakis: Oresteia, under Ultimafestivalen i Oslo rådhus 15. september 2022, sopran Lise Davidsen for tittelrollen i en konsertant versjon av Tosca under Festspillene i Bergen med premiere 24. mai 2023 – og altså Elisabeth Teige for rollen som Krysotemis i Elektra ved Den Norske Opera & Ballett, med premiere 21. januar 2023.

Norsk kritikerlag er medlemsorganisasjon for norske kritikere og skal fremme kunstkritikkens kvalitet og uavhengighet.

Rettelse: Ved publisering skrev vi at Hilde Halvorsrød snakket på vegne av en jury. Dette er feil, Halvorsrød talte på vegne av Kirtikerlagets medlemmer. Dette er rettet onsdag formiddag.