Bransjen

Pris til Moskus

Publisert
21.10.2011
Skrevet av
Carl Kristian Johansen

Vinner av Grappas debutantpris.

Moskus har spilt sammen i to år og består av pianist Anja Lauvdal (24) fra Flekkefjord, bassist Fredrik Luhr Dietrichson (22) fra Haugesund og trommeslager Hans Hulbækmo (23) fra Tolga.

Hulbækmo og Lauvdal spiller også i bandene Avalanche og Your Headlights Are On. Lauvdal mottok i august også Oslo jazzfestival og Statkrafts Young Star-stipend, mens Hulbækmo tidligere i år var med på å vinne Young Nordic Jazz Comets sammen med Hanna Paulsberg Concept. Dietrichson mottok Statoils Sildajazzpris i 2010.

Les mer om Grappas debutantpris:

Moskus mottok prisen på Parkteatret Scene der Valkyrien Allstars gjorde konsert i forbindelse med sitt nye album “Ingen hverdag”. Valkyrien Allstars mottok den første debutantprisen i 2006.
Juryen begrunner tildelingen på denne måten:

“På tross av ung alder, har de kommet langt i å finne et spennende, modent og lekent uttrykk. Gruppen jobber innenfor det svært utfordrende pianotrioformatet. Musikken deres har sitt utspring fra jazzen og improvisasjonsmusikken, men har også vidåpne dører mot andre uttrykk. Selv nevner de inspirasjonskilder som norsk folkemusikk, impresjonisme, gospel- og salmemusikk.”

Juryen i år bestod av Susanna Wallumrød, Torbjørn Dyrud, Tuva Syvertsen, Sinikka Langeland og Andreas Risanger Meland.

Priser

Ledige stillinger

Trondheim Symfoniorkester

Produksjonssjef

12.04.26
Førdefestivalen

Marknads- og kommunikasjonssjef

06.04.26
Lørenskog kulturskole

Rektor

26.03.26
Hammerfest kulturskole

Kulturskolelærere Band/slagverk og Dans

06.04.26
UiT Norges arktiske universitet

Førsteamanuensis i musikkpedagogikk

16.04.26
Frosta kommune Kultur

Tilkallingsvikar kulturskolen

03.04.26
Se alle stillinger

Relaterte saker

Marianne Berg og Frida Ånnevik

Privatfinansiert pris

Marianne Berg solgte familiebedriften og gikk til Grappa forlag for å hjelpe nykommere i norsk musikkliv.

Marius Neset

Gylden eksplosjon

Marius Neset med band spiller på Nasjonal Jazzscene.

Debutantpris til Erlend Apneseth

Grappas debutantpris for 2012 gikk til spellemann Erlend Apneseth fra Jølster i Sogn og Fjordane.

Flere saker

Fra Tryllefløyten på Den norske Opera & Ballett Foto: Erik Berg

NTO om kulturbudsjettet for 2018

NTO er fornøyd med at regjeringen viser vilje til å sikre en nasjonal infrastruktur av sterke musikk- og scenekunstinstitusjoner. Men...

Fra Per Åhlins animasjonsfilm «Reisen til Melonia

DKS-debatten anno 2015: – Står formen i veien?

Diskusjonene om hva Den kulturelle skolesekken skal være, og hvordan for hvem, går høyt igjen. I 2023 har en lenge...

Sophie Steiner

Fredskonsert for Ukraina på NMH lørdag 5. mars kl. 16.00

Student Sophie Steiner har på kort tid samlet medstudenter og andre krefter til å spille en konsert for fred, og...