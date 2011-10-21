Pris til Moskus

Vinner av Grappas debutantpris.

Moskus har spilt sammen i to år og består av pianist Anja Lauvdal (24) fra Flekkefjord, bassist Fredrik Luhr Dietrichson (22) fra Haugesund og trommeslager Hans Hulbækmo (23) fra Tolga.

Hulbækmo og Lauvdal spiller også i bandene Avalanche og Your Headlights Are On. Lauvdal mottok i august også Oslo jazzfestival og Statkrafts Young Star-stipend, mens Hulbækmo tidligere i år var med på å vinne Young Nordic Jazz Comets sammen med Hanna Paulsberg Concept. Dietrichson mottok Statoils Sildajazzpris i 2010.

Moskus mottok prisen på Parkteatret Scene der Valkyrien Allstars gjorde konsert i forbindelse med sitt nye album “Ingen hverdag”. Valkyrien Allstars mottok den første debutantprisen i 2006.

Juryen begrunner tildelingen på denne måten:

“På tross av ung alder, har de kommet langt i å finne et spennende, modent og lekent uttrykk. Gruppen jobber innenfor det svært utfordrende pianotrioformatet. Musikken deres har sitt utspring fra jazzen og improvisasjonsmusikken, men har også vidåpne dører mot andre uttrykk. Selv nevner de inspirasjonskilder som norsk folkemusikk, impresjonisme, gospel- og salmemusikk.”

Juryen i år bestod av Susanna Wallumrød, Torbjørn Dyrud, Tuva Syvertsen, Sinikka Langeland og Andreas Risanger Meland.