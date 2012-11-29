Folkemusikk

Debutantpris til Erlend Apneseth

Publisert
29.11.2012
Skrevet av
Embret Rognerød

Grappas debutantpris for 2012 gikk til spellemann Erlend Apneseth fra Jølster i Sogn og Fjordane.

Under en konsert på Viseklubben Josefine i Oslo onsdag kveld ble Grappas debutantpris for 2012 delt ut til Erlend Apneseth.

Han er den sjette vinneren i rekken etter Valkyrien Allstars, Gjermund Larsen, Siri Nilsen, Frida Ånnevik og Moskus.

Erlend Apneseth er elitespelemann klasse A på hardingfele fra Landskappleiken i 2012, og har tidligere kommet høyt på resultatlistene både i fylkeskappleik og vestlandskappleik. Vinneren deltok på antologien «Jølster 2012» sammen med utøverne Sigmund Eikås, Gro Marie Svidal og Synnøve Bjørseth. Apneseth bor for tiden på Voss der han studerer ved Ole Bull Akademiet og han går i lære hos spelemannen Håkon Høgemo.

Artistprisen Grappas Debutantpris ble stiftet av Marianne Berg, Helge Westbye, Grappa Musikkforlag AS og Fagerborg Studio. Intensjonen med prisen er å hjelpe frem uetablerte artister innenfor norsk musikkliv og å fremme musikalsk nysatsning. Prisen skal gå til solister og grupper som er under 30 år som tidligere ikke i vesentlig grad har deltatt på cd-utgivelser.

Prisen består i en platekontrakt med CD-utgivelse, lansering og markedsføring av Grappa Musikkforlag AS.

GenreFolkemusikkTradisjonell / NorskPriser

Ledige stillinger

Trondheim Symfoniorkester

Produksjonssjef

12.04.26
Førdefestivalen

Marknads- og kommunikasjonssjef

06.04.26
Lørenskog kulturskole

Rektor

26.03.26
Hammerfest kulturskole

Kulturskolelærere Band/slagverk og Dans

06.04.26
UiT Norges arktiske universitet

Førsteamanuensis i musikkpedagogikk

16.04.26
Frosta kommune Kultur

Tilkallingsvikar kulturskolen

03.04.26
Se alle stillinger

Relaterte saker

Moskus

Pris til Moskus

Vinner av Grappas debutantpris.

Nye støttemuligheter

Komponistforeningen oppretter to nye innspillingsordninger.

Marianne Berg og Frida Ånnevik

Privatfinansiert pris

Marianne Berg solgte familiebedriften og gikk til Grappa forlag for å hjelpe nykommere i norsk musikkliv.

Rappet låtsnutt

Nå vil Lillebjørn Nilsen ha 70 000 kroner fra Tee Productions.

Debutant med årets plate

Frida Ånneviks ”Synlige hjerteslag” vart nyleg kåra til årets beste plate av NRK P1s «Norsk på Norsk».

Nyopprettet pris til Frida Ånnevik

Artisten ble onsdag tildelt tekstforfatterfondets flunkende nye debutantpris, “Lyspunktet”.

Flere saker

Stillbilde fra Nylendas Within And Still Within

Ballade video CIX: Vi åpner landet litt til

Fullpakket fredagspakke med Theniyell, Philip Wiese, Nylenda, Order, Contrarian, Sex Magick Wizards og Electric Eye. Samt en musikalsk kortfilm ved...

Norwegian wood

Det blir likevel Norwegian Wood-festival i juni

Ølgründer Henning Thoresen går inn som ny eier for den konkursrammede festivalen i Frognerparken i Oslo

Marit Larsen foto Ingrid Pop small 1024x683 c

Mentorordning i runde to

Matias Tellez, Marit Larsen og fire andre etablerte skal veilede seks utvalgte talenter: GramArt og Platearbeiderforeningen drar i gang ny...