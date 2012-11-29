Debutantpris til Erlend Apneseth

Grappas debutantpris for 2012 gikk til spellemann Erlend Apneseth fra Jølster i Sogn og Fjordane.

Under en konsert på Viseklubben Josefine i Oslo onsdag kveld ble Grappas debutantpris for 2012 delt ut til Erlend Apneseth.

Han er den sjette vinneren i rekken etter Valkyrien Allstars, Gjermund Larsen, Siri Nilsen, Frida Ånnevik og Moskus.

Erlend Apneseth er elitespelemann klasse A på hardingfele fra Landskappleiken i 2012, og har tidligere kommet høyt på resultatlistene både i fylkeskappleik og vestlandskappleik. Vinneren deltok på antologien «Jølster 2012» sammen med utøverne Sigmund Eikås, Gro Marie Svidal og Synnøve Bjørseth. Apneseth bor for tiden på Voss der han studerer ved Ole Bull Akademiet og han går i lære hos spelemannen Håkon Høgemo.

Artistprisen Grappas Debutantpris ble stiftet av Marianne Berg, Helge Westbye, Grappa Musikkforlag AS og Fagerborg Studio. Intensjonen med prisen er å hjelpe frem uetablerte artister innenfor norsk musikkliv og å fremme musikalsk nysatsning. Prisen skal gå til solister og grupper som er under 30 år som tidligere ikke i vesentlig grad har deltatt på cd-utgivelser.

Prisen består i en platekontrakt med CD-utgivelse, lansering og markedsføring av Grappa Musikkforlag AS.