Trompetens uhørte sider

Trompeten – et machoinstrument? Rolf Wallins nye verk ønsker å rette på det inntrykket.

Torsdag 20. oktober er det norsk urframføring av den norske komponisten Rolf Wallins trompetkonsert i Stavanger. Verket fremføres av Stavanger Symfoniorkester (SSO) med svenske Håkan Hardenberger som solist.

Trompetkonserten er skrevet på bestilling fra SSO og tyske WDR Rundfunkorchester. Verdenspremieren fant sted i Köln i september, men det er første gang SSO og dirigent André de Ridder gir seg i kast med stykket.

Wallin og Hardenberger er ikke opptatt av å sammenligne de to fremførelsene da Ballade møter dem under generalprøvene i Stavanger.

— Det er ulike orkestre, ulike dirigenter, ulike saler – det er jo det som er det fine, sier Hardenberger. Både han og Wallin er fornøyde med prøvene så langt.

Utfordrer fanfarestempelet

Stykket er den første trompetkonserten Wallin har skrevet. Han er selv trompetist, og ønsket med verket å utfordre myten om at trompeter kun kan blåse fanfarer.

— Trompeten blir ofte brukt som et machoinstrument i orkesteret, men spiller man en liten feil som førstetrompeter så hører alle det. Det er et veldig eksponert, og derfor veldig sårbart, instrument.

Han er opptatt av å få fram nyansene i trompeten, og nevner Chet Baker og Miles Davis som foregangsfigurer når det gjelder å vise instrumentets såre sider.

— Mot slutten av stykket holder jeg meg under enstrøken C, det aller dypeste. Det blir aldri brukt ellers. Det å kunne ta fram andre deler av trompeten har vært veldig viktig for meg.

Melankolsk musikk

Hardenberger synes det er ”oppfriskende” å kjenne at komponisten har et nært forhold til instrumentet han skriver for. Han beskriver stykket som ”virtuost, men ikke for virtuositetens skyld”, og syns den største musikalske utfordringen ligger i det ”poetiske”.

Ifølge Wallin kan publikum forvente seg en melankolsk konsert.

Ledige stillinger Trondheim Symfoniorkester Produksjonssjef 12.04.26 Førdefestivalen Marknads- og kommunikasjonssjef 06.04.26 Lørenskog kulturskole Rektor 26.03.26 Hammerfest kulturskole Kulturskolelærere Band/slagverk og Dans 06.04.26 UiT Norges arktiske universitet Førsteamanuensis i musikkpedagogikk 16.04.26 Frosta kommune Kultur Tilkallingsvikar kulturskolen 03.04.26 Se alle stillinger

— Det handler om å være på et lavt og innadvendt sted, og om drømmen om å komme ut, forklarer han.

— Da Håkan fikk notene tenkte han at det handlet om en larve som blir til en sommerfugl. Og det er veldig interessant rent psykologisk, denne stille prosessen hvor man kan komme videre som menneske, som kanskje et annet menneske.

I godt selskap

I Stavanger konserthus fremføres Wallins trompetkonsert sammen med Stravinskijs symfoni i tre satser, og Hindemiths Mathis der Mahler.

— Hvordan sitter ditt verk mellom disse to?

— Mathis der Mahler har noe av den samme tematikken, så det tror jeg vil fungere veldig fint, sier Wallin.