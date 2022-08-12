Het konsertsommer: mange ønsker å videreselge billetter

Billettsvindel florerer også sommeren 2022 – men nå har billettselskapene nye løsninger for salg mellom privatpersoner, uten risiko.

Med konsertsommeren kommer også svartebørs og svindel(-forsøk). I år som tidligere år måtte Øyafestivalen gå ut og advare publikum om å kjøpe billetter der man ikke kjenner kilden. Politiet har minnet publikum i sosiale medier på «billettvettreglene», som: Vær forsiktig med å kjøpe billetter fra tredjepart, og betal aldri mer enn opprinnelig pris.

Når Øyafestivalen er i gang denne uka, er det med et sulteforet publikum på plass.

– Da tegnene var tydelige på at det kom til å bli en festival som normalt, merka vi det på det vi hadde igjen av billetter – de ble solgt raskt. Samtidig fulgte den mest desperate etterspørselen på de billettene som tidligst ble borte, sier Jonas Prangerød, presseansvarlig i Øya. Han har også i år advart mot svartebørs. Han forteller om publikummere som har blitt lurt til å overføre penger til privatpersoner som angivelig selger konsertbilletter, men som så «ghoster» fullstendig.

– Den digitale versjonen som fantes i noen år, der man kom med en strekkode som allerede var brukt fordi noen hadde solgt én billett flere ganger, dominerer ikke like mye, det dukker mer opp dem som bare ikke har mottatt noen ting.

– Har dere vurdert å sette i gang med organisert gjensalg, eventuelt i samarbeid med noen?

– De løsningene vi har blitt presentert så langt har vi ikke fått gjennomtestet nok til å kunne anbefale det – men det er klart det ville lettet kommunikasjonen vår med publikum. Vi tar gjerne nye vurderinger på det som finnes av løsninger etter årets gjennomføring, sier Prangerød til Ballade. Øya selger sine billetter via Ticketmaster.

Garanterer at publikum ikke taper

– Interessen har vært der før pandemien også så klart, men etterspørselen har økt betraktelig. Pandemien har gjort at mange utsolgte arrangement har blitt flyttet én eller flere ganger. Datoen passer ikke likevel og derfor søker billettkjøpere et trygt og lovlig sted å selge billettene sine, beskriver administrerende direktør i Eventim Norge, Marcia Titley.

– Et godt eksempel er Rammstein-konserten på Bjerke. Arrangementet ble raskt utsolgt med totalt 60 000 billetter solgt via oss. På grunn av pandemien ble konserten flyttet to ganger og vi merket et stort behov i markedet for å videreselge billetter. Samtidig var etterspørselen etter billetter veldig høy. Det ble solgt over 3 100 billetter via vår Fansale – mer enn 5%, skriver Titley til Ballade.

«Fansale» er Eventims tilbud til billettkjøpere som vil kvitte seg med billettene sine – et sekundært billettmarked i regi av dem som opprinnelig solgte billetten, men bare for billetter som i første om gang ble solgt via samme selskap. Billetter selges alltid til originalpris eller billigere. I Norge er det ulovlig å legge på prisen. Titley sier de tilbyr dette blant annet for å jobbe mot svartebørssalg.



Nytt tilbud for norske forbrukere

Etter svindelforsøk via privatsalg over markedsplassen Finn, har flere type billetter blitt stoppet for salg der.

– Vi startet å jobbe med flere festivaler og venues, vi jobber også med Finn som nå ber sine kunder som vil selge billetter om å heller selge dem hos oss, da vi har utviklet et system for å sikre at billettene er ekte og at man ikke kan legge dem ut for mer enn originalprisen. Etti Ekern beskriver modellen deres på telefon fra Stockholm, der hun jobber med å bygge opp det nederlandske tilbudet.

– Vi har sett et økt behov denne sommeren, før pandemien kunne vi se at «resale rate» på store eventer lå på ca 20% mens i år kan den ligge på så høyt som 40-45% på verdensbasis.

Tallene hennes er internasjonale, da de først lanserte i Norge i mai, basert på den svenske portalen deres. Nå jobber de med egne sider for Norge.

Billetter er ofte digitale – og man får adgang til arrangement ved å få scannet koden på billetten.

I Ticketswap har de nok på plass til å sikre publikum mot svindel, mener Ekern:

– Det finnes noen promille med svindel blant transaksjonene som skjer gjennom vår plattform – men det er nesten et forsvinnende problem, og om det skulle skje, tar vi mellomlegget.

I utgangspunktet skal det være nok å være registrert medlem hos Ticketswap, når både kjøper og selger er dette, men de tilbyr også «ekstra sikkert kjøp»:

– Med det vi kaller Secureswap kan vi gå inn og erstatte den opprinnelige koden på billetten. Dette kan vi tilby der arrangøren har inngått partnerskap med oss. Dette er samme teknologi som for eksempel Eventim bruker, beskriver Ekern.

Ticketswap har så langt 130 000 registrerte brukere i Norden – ordninga med registrerte bruker fungerer med sikkerhet for kjøper og selger litt slik som samfunnet inne på AirBnB fungerer. Du må registrere deg via en bankkontoløsning, slik flere handelsplasser på nettet enten gjør valgbar eller til og med obligatorisk.

Hos Ticketmaster, den største av selskapene med billettløsninger for norsk publikum, har de både tilbudet Ticket Transfer – som kan brukes for autorisert endring av navn på eier – og Resale, der en billettholder kan markere billettene sine for gjensalg, for andre registrerte interessenter.

Ticketmaster rakk ikke komme tilbake til oss med svar om sine løsninger for norske billettkjøpere, men i 2019 sa Kristian Seljeset til Ballade:

– Det skal være en side for publikum hvor de kan selge sine billetter til andre fans, uten å kunne øke prisen fra originalt kjøp. Gjennom denne siden garanterer vi at kjøper mottar en ekte og unik billett som det ikke finnes duplikater av.